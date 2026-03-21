Javier Milei en Hungría: se posicionó como socio energético global y reforzó su discurso contra el socialismo

El presidente Javier Milei afirmó este sábado que la Argentina puede convertirse en un proveedor clave de energía para Europa y se presentó como un “socio confiable” en el escenario internacional, durante su participación en el cierre de la Conferencia de Acción Política Conservadora, en Hungría.

Javier Milei proyectó exportaciones energéticas y apuntó contra Europa

En el marco de su visita oficial a Hungría, el mandatario sostuvo que el país está en condiciones de “garantizar la seguridad energética en Europa”, apoyado en “reservas enormes” y en un gobierno que “honra sus contratos”. Además, aseguró que la Argentina “vuelve a ocupar un lugar de protagonismo” en el mundo, no desde la imposición, sino desde su capacidad productiva.

Durante su discurso, Milei destacó el potencial exportador del sector energético y afirmó que para 2030 el país podría superar los 30.000 millones de dólares anuales en exportaciones vinculadas a este rubro. En ese sentido, vinculó esta proyección con la búsqueda histórica de Europa por alcanzar su independencia energética.

El Presidente también enmarcó su exposición en una fuerte defensa ideológica. Reivindicó lo que definió como “la moral como política de Estado”, al tiempo que volvió a cuestionar al socialismo, a los modelos de intervención estatal y a parte de la dirigencia europea. “Cuando una sociedad elige la libertad, las cosas mejoran; cuando elige socialismo, empeoran”, sostuvo, citando ejemplos como la Unión Soviética, Cuba y Venezuela.

En otro tramo, lanzó críticas a la inmigración sin control al afirmar que “cuando no se adapta culturalmente, deja de ser inmigración para convertirse en invasión”, y advirtió que “Occidente está en peligro” porque “Europa se está suicidando”.

El mandatario también remarcó la sintonía política entre Argentina y Hungría, países que —según expresó— comparten valores occidentales y una agenda común, además de formar parte del denominado “Board of Peace”, impulsado por Donald Trump.

Tras su participación en el evento, Milei emprenderá el regreso a la Argentina, donde tiene previsto arribar este domingo por la mañana.