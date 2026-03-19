Milei cerró el Foro Económico del NOA en Tucumán con críticas a Alberto Fernández y defensa de su modelo económico

El presidente Javier Milei encabezó este jueves el cierre del Foro Económico del NOA (Fenoa), realizado en San Miguel de Tucumán, donde cuestionó con dureza a la gestión de Alberto Fernández y defendió las políticas económicas de su gobierno.

Durante su discurso en el Hotel Hilton Garden Inn, el mandatario apuntó contra la administración anterior por los niveles de inflación y aseguró: “Es increíble que esos caraduras que dejaron la mayorista en 54% mensual, que anualizado da 17.000%, vengan y se quejen si tenemos 1% mensual, que es 13% anual”, según consignó la Agencia Noticias Argentinas.

En ese marco, también criticó a sectores que promueven el consumo por sobre el ahorro. “Fomentar el consumo, en detrimento del ahorro, lo que hace es reventar el crecimiento económico”, sostuvo, al tiempo que atribuyó al pasado gobierno un déficit fiscal del 15% del PBI.

Críticas y definiciones ideológicas

El jefe de Estado volvió a utilizar términos duros para referirse a sus críticos, a quienes calificó como “cavernícolas”, “mandriles” y keynesianos. Además, aseguró que su administración busca dejar atrás definitivamente etapas anteriores: “Trabajamos intensamente para que 2023 haya sido el último período de la historia en el que estuvieron en el gobierno”.

En otro tramo de su exposición, Milei reivindicó la influencia de Adam Smith en su gestión y destacó la importancia de la “moral como política de Estado”. “Hacemos economía para que la gente esté mejor. Nosotros leemos libros para que la gente esté mejor”, afirmó.

También señaló que la inteligencia artificial será un factor clave para el desarrollo futuro y mencionó al economista Demian Reidel al referirse a distintos enfoques sobre el equilibrio económico y el rol del trabajo.

El foro y el contexto político

El encuentro, organizado por la Fundación Federalismo y Libertad bajo el lema “La hora de las provincias”, tuvo como eje el impulso de políticas de desregulación, modernización institucional y herramientas para atraer inversiones.

Entre los disertantes se destacaron la senadora Patricia Bullrich, el dirigente Lisandro Catalán y el CEO de Globant, Martín Migoya, junto a economistas y empresarios.

La visita de Milei a Tucumán se dio en un clima tenso, luego del ataque sufrido por el diputado libertario Federico Pelli. Por este motivo, y en el marco de su viaje previsto a Hungría, el Presidente suspendió actividades previstas como recorridas y contacto con el público.