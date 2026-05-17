Un mensaje de Santiago Caputo avivó las internas del Gobierno y una decisión de Javier Milei para el Mundial 2026

Un mensaje del asesor presidencial Santiago Caputo encendió los chats del Gobierno de Javier Milei, al volver a demostrar la tensión del funcionario con los Menem. La situación fue a partir de un tuit suyo contra una cuenta anónima de X (@PeriodistaRufus), la cual había posteado un video de Instagram que criticaba a su sector.

Según indicó Infobae, se trataba de un mensaje que había sido compartido por la cuenta del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Cruces que exponen la tensión entre Santiago Caputo y los Menem

La cuenta que encendió el debate fue luego desactivada. “Lo único que confirma es que es de ustedes, mogólicos”, tuiteó Caputo y agregó: «No pueden manejar cuatro cuentas fake y quieren manejar la botonera”.

“Uno de los chicos que tiene su cuenta [de Instagram] abierta compartió un link de una publicación y ese link le tiene que haber llegado a la persona que tiene esa cuenta de X. De ahí tuiteó y al entrar al link desde Google, aparece qué cuenta fue la que compartió por primera vez la publicación”, explicó alguien cercano a Martín Menem citado por el medio de Buenos Aires.

En tanto, desde el entorno a Karina Milei alguien reconoció que hay “un disgusto en la forma que el caputismo maneja la comunicación”, mencionó alguien a Infobae.

Mundial 2026 y algunas definiciones

Desde el Gobierno esperan que el Mundial 2006 desvié la atención mediática sobre la polémica por el patrimonio del jefe del Gabinete, Manuel Adorni, otro tema que preocupa al Gobierno.

Según medios de Buenos Aires, se podría usar ese momento para hacer algún movimiento importante en el equipo del Ejecutivo. También el propio Javier Milei confirmó que no tiene intenciones de viajar a la competición deportiva.

Javier Milei encendió otro debate en redes

con Noticias Argentinas

Por otro lado, el presidente Javier Milei volvió a encender otro debate en las redes sociales al lanzar una nueva ofensiva contra el avance de la cultura “woke” en el plano internacional.

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado argentino aprovechó el descargo de un referente tecnológico europeo para reflotar sus propias advertencias sobre el rumbo de las sociedades modernas y arremetió sin filtro contra quienes cuestionan su mirada geopolítica.

El detonante fue el posteo de un emprendedor francés que se arrepentía públicamente por el impacto global de la «Teoría Francesa», corriente a la que acusó de dar a luz a «la peor de las m…. ideológicas».