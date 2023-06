Con tono electoral, así fue la reacción de la oposición ante la inflación de mayo: «Fracaso»

Esta tarde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) reveló que la inflación de mayo alcanzó el 7,8%. Como era de esperar, el arco político opositor no demoró en lanzar severas críticas contra el Gobierno.

Sin embargo, el promedio promedio presentó una desaceleración en comparación con el 8,4% que había marcado abril, una noticia que era anunciada desde hace algunos días por los funcionarios del Frente de Todos.

“Las cuentas no dan, la plata no alcanza para nada y no se llega a fin de mes. No podemos seguir así”, expresó el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Con miras a las próximas elecciones, el presidenciable de Juntos por el Cambio completó en su tuit: “A partir del 10 de diciembre vamos a empezar a bajar la inflación para que podamos volver a vivir tranquilos”.

En la misma sintonía, Patricia Bullrich señaló también: “La decadencia sin ninguna política para revertirlo. Es el cambio o es esto”.

Martín Lousteau, en tanto, señaló: “Como ningún otro indicador, la inflación muestra el fracaso del Gobierno actual. Y eso no sólo se ve en el 114,2% interanual, en el 7,8% de mayo y en los números altísimos mes a mes”.

A través de redes sociales el precandidato de Juntos por el Cambio a jefe de Gobierno porteño continuó: “Lo vemos todos los días cuando salimos a la calle y hablamos con los vecinos, con los estudiantes, con los comerciantes, con todos: la inflación nos complica la vida y no nos permite pensar a largo plazo”.

“En Juntos por el Cambio tenemos un plan serio e integral para enfrentar esta problemática. Ya queda menos para empezar a ordenar el país que nos deja el kirchnerismo”, completó Lousteau.

“Es urgente un plan antiinflacionario porque habrá un proceso ineluctable de dolarización que siempre se produce en año electoral y esa caída en la demanda de dinero puede acelerar la inflación”, advirtió a su vez Martín Tetaz.

María Eugenia Vidal, a su vez, apuntó: “La inflación no es psicológica ni autoconstruida. Duele en el bolsillo de cada argentino y en pensar en un futuro desesperanzador para sus familias”.

“Cada punto de la inflación son miles de argentinos que viven en la pobreza. No podemos esperar hasta el 10 de diciembre, se necesita un plan económico y ponerlo en marcha. Es ahora. Es urgente”, completó la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires.

Inflación de mayo: cuáles fueron los rubros más afectados

La suba de precios en el mes de mayo estuvo liderada por el rubro de vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, que registró una suba promedio del 11,9% respecto de abril. Esto tuvo lugar debido a «la suba de tarifas en los servicios de electricidad y gas natural por red», señaló el INDEC en el reporte. Fue el único rubro que mostró un aumento de dos dígitos en la comparación mensual y explica que la categoría de precios regulados haya sido la de mayor incremento en mayo.

Sin embargo, el rubro que mayor incidencia (positiva, naturalmente) tuvo sobre el índice de precios al consumidor (IPC) fue el de alimentos y bebidas no alcohólicas, cuyos precios en promedio aumentaron un 5,8% mes a mes. «Impactó la suba de pan y cereales y de leche, productos lácteos y huevos», informaron.

Sin embargo, el dato de ese rubro está por debajo del aumento del índice general y marca una fuerte moderación en el ritmo que venía exhibiendo, considerando que en abril el incremento de precios de alimentos y bebidas no alcohólicas había sido del 10,1% y en marzo del 9,3%. Se trata de una buena noticia considerando su importante peso relativo en las familias de menores ingresos.