Con un durísimo documento, un sector del MPN reclamó «sacar a los delincuentes» del partido

Una agrupación interna del Movimiento Popular Neuquino emitió un duro comunicado en el que volvió a cuestionar a la conducción del partido y reclamó cambios frente a los hechos de corrupción ventilados en las últimas semanas con planes sociales de la provincia. «El mecanismo que aplastó la mística del MPN» se titula el documento del Movimiento de Acción Política (MAPO) en el aseguran que «hay ladrones e impresentables que pululan por los pasillos oficiales».

La agrupación reúne a dirigentes como Rodolfo Laffitte, Naldo Labrín, José «Pino» Russo, Albarito Quintana, Laura Pérez y Federico Brollo. La mayoría de estos dirigentes hoy trabajan junto al diputado nacional Rolando Figueroa, quien aún no confirmó si participará de la interna del partido para quedarse con la candidatura del 2023.

El comunicado difundido asegura que el MPN «hoy está siendo comprometido por escandalosas acusaciones de corrupción que juegan con la necesidad de la gente» y enumera los últimos hechos vinculados a estafas que salpicaron al gobierno de Omar Gutiérrez: la del ISSN, en el BPN, en Educación, el escándalo de las macetas, «y ahora los planes sociales«.

«Pareciera que estos desmanejos fueran una acción constante en las actividades político-gubernamentales», advirtieron. «El silencio de las autoridades políticas del MPN y la escueta información, de los ámbitos judicial y gubernamental, preocupan notablemente a toda la sociedad, acentuando las sospechas», plantearon.

El documento cuestionó la «utilización de la pobreza, la necesidad y la dependencia de los sectores vulnerables» y observó que «el mecanismo que se adueñó del MPN, inició como una exitosa estrategia electoral que arroja hoy magros guarismos en las urnas, sosteniéndose con un alto costo político y económico».

Definió como «costo político» la alianza con sectores «que no nos representan» y como «costo económico» a «la compra de voluntades internas y de sectores partidarios y gremiales». «La estrategia hoy es un mecanismo para la perpetuidad del poder de un sector del MPN, en nuestro partido y en la provincia. Se han naturalizado y expuesto las peores prácticas de manipulación política, frente a las cuales no podemos ni queremos ser indiferentes», afirmó el MAPO.

«Un partido empequeñecido»

El MAPO insistió en reclamar la democratización del partido como «imperativo para evitar su definitiva y desaparición», pues alertaron que «hoy asistimos a una partido empequeñecido y ensimismado en sus propios intereses».

«El restringido círculo de conducción partidaria y poder gubernamental dialoga y acuerda con partidos

opositores; y decide no hacerlo con sectores internos como el MAPO, entre otros», sostuvo el documento.

También mencionaron la «escasa participación militante» que hubo en la interna de cargos partidarios del mes pasado y volvieron a pedir la incorporación del sistema D’Hont para el reparto de autoridades.

El delincuente, afuera

El documento del MAPO finaliza con una dura proclama hacia el partido: «Queremos afuera de nuestro Movimiento al delincuente, al traficante político, al inmoral. Nada en común tenemos con esa raza de ladrones e impresentables, que pululan por los pasillos oficiales».

«Amenazar con dar de baja un plan social, por una participación en actos, redes sociales o adhesión

a una fracción interna, no es el espíritu del MPN. Dar de baja un contrato de trabajo o quitar funciones a un empleado público por no llenar planillas de intención de voto, no es espíritu del MPN», aseguraron.

En la misma línea, continúa el documento: «No adjudicar una beca a un joven, por no poner ME GUSTA en una publicación oficial, no es el espíritu del MPN. No ser beneficiario de un terreno o adjudicatario de una vivienda provincial, por no ser funcional al sector gobernante, no es el espíritu del MPN. Perseguir o censurar compañeros que adhieren a otra línea partidaria, no es el espíritu del MPN. La coerción no es el espíritu del MPN».