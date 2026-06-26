Con una inversión de $10.243 millones, Cipolletti avanzó con el plan de 700 cuadras: los barrios que alcanza la nueva etapa

El esquema incluye intervenciones en las calles Juan Bautista Alberdi, José Hernández, Falucho y Avenida La Plata Este. Foto: Municipio de Cipolletti.

La Municipalidad de Cipolletti realizó la apertura de sobres de la licitación pública correspondiente a la segunda parte del Plan de Pavimento de 309 cuadras, que comprende la ejecución de 163 cuadras y cuenta con un presupuesto oficial de $10.243 millones.

En diálogo con este medio, el intendente Rodrigo Buteler explicó que estos tramos licitados ya tienen un destino definido dentro del esquema general. «Las 700 cuadras, las que están en ejecución y las que licitamos entre el miércoles y hoy, ya tienen un destino. Hicimos una presentación pública donde están todas las cuadras identificadas. Nos quedan alrededor de 50 cuadras sin definir, que iremos determinando a medida que avance el plan para completar las 700«, señaló.

El acto fue encabezado por el jefe comunal y según informaron oficialmente, esta obra forma parte del proyecto de pavimentación que el municipio prevé ejecutar entre 2026 y 2027.

Las empresas que presentaron sus ofertas fueron Perfil S.R.L., Norvial ARG S.A., Oscar Raúl Quidel, Ribeiro S.R.L. y Pose S.A. Luego de la evaluación de las propuestas, desde el municipio estiman que la adjudicación se dará a conocer en un plazo aproximado de 30 días.

Esta licitación complementa a la primera parte del proyecto de 309 cuadras, que abarca otras 146 cuadras, y se suma a las 249 cuadras que actualmente se encuentran en ejecución dentro de las etapas 1 y 2 del programa.

La obra contempla el asfaltado de 121.836 metros cuadrados e incluye intervenciones en el barrio Luis Piedrabuena, distintos tramos de las calles Juan Bautista Alberdi, José Hernández, Falucho y Avenida La Plata Este, además del recorrido del transporte urbano en el sector de Ferri.

Buteler agregó que el programa busca mejorar la conectividad en distintos sectores de la ciudad. «Hoy podemos ver el mapa de la ciudad con todas las cuadras que se van a asfaltar. Hay lugares emblemáticos como Ferri, Anai Mapu, todo Luis Piedrabuena, el Distrito Vecinal, sectores de la zona norte y de la zona sur. Es un plan de conectividad que tiene como eje el recorrido del colectivo, las escuelas y la conexión entre distintos puntos de la ciudad para mejorar la circulación interna», afirmó.

También prevé la pavimentación de calles que rodean distintos establecimientos educativos, como el Jardín N° 49, las Escuelas N° 294, 152, 338, 305 y 366, y el Centro Infantil Municipal N° 4.

Además, sostuvo que las obras forman parte de un proyecto más amplio de infraestructura vial que incluye las rotondas de San Luis y Santa Cruz, Perón y Illia, la futura rotonda de Illia y Circunvalación, la doble vía de avenida Perón, que será licitada junto al Gobierno de Río Negro, y la apertura de un nuevo paso a nivel en Concepción del Uruguay.

«Todo eso hace a un plan de conectividad urbana que va a resolver muchísimo el problema que tenemos hoy de embotellamiento interno de la ciudad», concluyó.