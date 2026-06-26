Tras recibir una medalla de honor y respaldar a Manuel Adorni, Javier Milei se reunió con empresarios e inversores españoles

Javier Milei sigue de gira por Madrid, ciudad a la que viajó para recibir una distinción de la Universidad CEU San Pablo. Pero durante su estadía, brindó entrevistas en las que analizó su gestión y se refirió al caso de Manuel Adorni; y también concretó encuentros con empresarios e inversores españoles.

Encuentro con empresarios e inversores

El presidente encabezó este 26 de junio un encuentro con destacados empresarios e inversores con el objetivo de potenciar las inversiones en Argentina y presentar las reformas económicas de su gestión. Mediante un posteo oficial en la cuenta de X de la Oficina del Presidente, se informó que junto a Milei estuvieron el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia.

La reunión contó con la presencia de autoridades de destacadas firmas globales de primer nivel en la región como: Urbaser, ProEduca/UNIR, Hutchison Ports BEST, Platinum Equity, Ferrovial, Grupo Meliá, Prosegur, Fever, Emergent Cold LatAM, Aisa Group, Naturgy, Bemberg Capital, Xtellus Capital Partners, PTP Group y Acciona.

El cónclave forma parte de la agenda internacional del mandatario en territorio español, orientada a estrechar lazos con el sector privado europeo y transmitir previsibilidad económica de Argentina.

Foto: Oficina del Presidente

Javier Milei recibió una medalla de honor en España

La universidad española de San Pablo entregó una medalla de honor al presidente por su «relevante papel como economista y docente» y «su liderazgo en reformas», entre otras distinciones. La ceremonia fue acompañada por el Canciller Pablo Quirno y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, quienes estuvieron entre el público.

Su distinción puntualmente fue otorgada por su «relevante papel como economista y docente; su destacada contribución al debate internacional sobre las políticas de libertad económica y a su liderazgo en reformas orientadas hacia la estabilidad y modernización internacional de la República Argentina”.

Durante su alocución, el Jefe de Estado argentino expuso los principales logros de su gestión. Primero resaltó que decidió involucrarse en política para cambiar las cosas desde adentro. En pleno clima mundialista, expresó: “Cuando uno está en la tribuna es bastante más fácil que en el campo de juego”.

En gran parte del discurso, Milei giró sobre temas morales y de eficiencia económica. También abordó contenidos de su libro La moral como política de Estado, que está próximo a publicar.

Durante su exposición dijo que la condición natural del hombre a lo largo de la historia ha sido la pobreza y por eso estimó necesario explicar cómo generar la riqueza. En este sentido aseguró que la forma de hacerlo es “con el capitalismo de libre empresa”, el que surge de un conjunto de valores judeocristianos.

Al hablar sobre los principales logros de su gestión, destacó que la economía argentina crece en promedio “al 5% anual, cuando en los 100 años anteriores lo hizo al 1. Es decir, quintuplicamos el ritmo al cual la economía argentina crece”.

Si bien admitió que aún falta mucho por hacer, también recalcó que “14 millones de argentinos dejaron de ser pobres. Hoy un tercio de los chicos dejó de ser pobre”, e indicó que la inflación, “que estaba en torno al 211% en minoristas y al 300% en mayoristas, hoy oscila entre el 30% y el 25%”. Milei continuará su agenda en España con una reunión con inversores y esta noche abordará el avión de regreso al país, al que llegará mañana por la mañana.

Javier Milei sobre Manuel Adorni

En una entrevista con El Observador, que se dio después de su discurso en la institución, el presidente se refirió a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que atraviesa Manuel Adorni. Al respecto manifestó que está dejando que la Justicia sea la encargada de esclarecer los hechos denunciados tras reconocer que él no comprende «temas de derecho».

«Si lo consideran culpable, lo eyecto y vuelo yo de una patada», afirmó aunque de igual manera agregó: «Yo creo en la honestidad de Adorni». En otra parte de su declaración, Javier Milei también sostuvo que a sus ministros los banca «hasta las últimas consecuencias».

Cabe recordar que estos dichos del jefe de Estado llegan después de que Manuel Adorni reconociera públicamente que junto a su esposa, Bettina Angeletti, mantuvo durante años ahorros no declarados.

El jefe de Gabinete explicó que comenzó a invertir en criptomonedas en 2013 y gracias a esto, entre 2014 y 2018 la pareja acumuló ganancias por alrededor de 300.000 dólares, llegando a reservan al menos 500 mil dólares en un dispositivo externo. Tras esto, rectificó sus declaraciones juradas de 2023 y 2024 e incorporó activos que no había informado anteriormente.