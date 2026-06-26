Rodrigo Buteler anunció un nuevo polo gastronómico en los históricos vagones del ferrocarril de Cipolletti

El anuncio fue durante la transmisión del streaming del intendente. Foto: archivo.

El intendente Rodrigo Buteler anunció que el municipio avanzará con la licitación de un proyecto para transformar el sector ubicado sobre la calle Fernández Oro, frente al Museo del Ferrocarril, en un nuevo polo gastronómico, cultural y recreativo de Cipolletti.

La iniciativa prevé recuperar los antiguos vagones ferroviarios y concesionar el espacio mediante un concurso público que permanecerá abierto durante 60 días. El objetivo es que un privado desarrolle una propuesta integral que ponga en valor el patrimonio histórico y genere un nuevo atractivo para vecinos y visitantes.

Un concurso para recuperar los vagones históricos de Cipolletti

Según explicó Buteler, la convocatoria será para la concesión de uso del predio donde se encuentran los tres vagones ferroviarios, con el propósito de crear un espacio que combine gastronomía, actividades culturales y recreativas.

«La Municipalidad de Cipolletti convoca a un concurso público para la concesión de uso con el objetivo de crear un polo gastronómico, cultural y recreativo«, anticipó el intendente al adelantar los lineamientos que tendrá el pliego.

Los interesados deberán presentar una propuesta integral que contemple tanto la restauración arquitectónica de los vagones como un modelo de negocio gastronómico para su funcionamiento.

Prioridad para emprendedores de Cipolletti

Buteler adelantó que las propuestas presentadas por emprendedores con domicilio en Cipolletti recibirán una ponderación adicional durante la evaluación, aunque aclaró que la convocatoria será abierta y transparente. «Para que todos tengan la oportunidad y sea transparente, el emprendedor local va a tener prioridad«, sostuvo.

El jefe comunal también explicó que la concesión abarcará los tres vagones en conjunto y no por separado, por lo que quienes deseen participar podrán asociarse para presentar una propuesta integral. «Nosotros estamos buscando que alguien se encargue de gestionar la concesión de esos tres vagones«, indicó.

Además, remarcó que los vagones son propiedad del municipio y destacó que el proyecto apunta a preservar un espacio ligado a la historia de la ciudad, cuyo desarrollo estuvo estrechamente vinculado al ferrocarril.