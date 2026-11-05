Neuquén ya estudia la propuesta de Nación para eliminar el impuesto de Sellos: cómo sería la compensación

El crecimiento de la producción de petróleo y de gas en Vaca Muerta generará ingresos adicionales para Neuquén durante el 2027. La disponibilidad de recursos se verá incrementada en las regalías, pero también en los impuestos que recauda el Tesoro local.

Esa tendencia se notará con mayor claridad, de acuerdo al Gobierno provincial, en el impuesto a los Ingresos Brutos, donde alrededor del 50% de lo que hoy se recibe ya corresponde a la industria hidrocarburífera.

El dato fue aportado por la secretaria de Hacienda y Finanzas de la provincia, Carola Pogliano. En una extensa entrevista con Río Negro Radio, la funcionaria adelantó que el presupuesto para 2027 que se presentó la semana pasa «crecerá un poquito por encima de la inflación«, sobre todo por las regalías y los tributos provinciales.

Además, confirmó que el equipo económico del gobierno de Rolando Figueroa comenzó a trabajar sobre la propuesta del ministro de Economía Luis Caputo para eliminar el impuesto a los Sellos a cambio de una compensación para las provincias.

La producción de petróleo compensaría la baja del barril

Según dijo, durante el año que viene será clave el crecimiento de la producción de petróleo, para la cual el ministerio de Economía estimó un alza del 23%, pasando de los 600.000 barriles por día a más de 800.000.

El empuje de los niveles de extracción sería la contracara del barril de petróleo, que el año que viene «estimamos volverá a niveles más normales«, indicó Pogliano.

En el proyecto de presupuesto el Gobierno estimó un valor de 68 dólares el barril en boca de pozo, por debajo de los picos de este año, cuando la cotización superó los 100 dólares, impulsada por la belicosidad en el estrecho de Ormuz.

«Hemos tomado un trabajo del ministerio de Energía e informes de analistas en hidrocarburos y nadie ve que este precio se mantenga, ya es insostenible para la economía mundial», indicó la funcionaria al ser consultada por la estimación realizada y su diferencia con el precio actual.

Para la secretaria de Hacienda, lo más probable es que, con las consideraciones mencionadas, el barril se mantenga en un nivel «extraordinario» durante el primer trimestre del año que viene para después «tender hacia la normalidad«. «La caída que proyectamos es de alrededor del 9%», precisó.

Un precio más bajo del barril compensaría el efecto expansivo de la producción de hidrocarburos, pese a lo cual los ingresos estimados se expandirían un 13% real en dólares.

Los ingresos provinciales, cada vez más importantes

El presupuesto girado por el Ejecutivo prevé ingresos por 11,4 billones de pesos y gastos por 11,2 billones de pesos, con un superávit financiero del orden de los 200.000 millones de pesos.

«Estimamos para el presupuesto 2027 que el 85% de los ingresos provengan de fuentes provinciales, entre regalías, impuestos y otras fuentes, y el 15% por la coparticipación federal«, indicó Pogliano.

Sostuvo que eso le da a Neuquén el «beneficio de ser la provincia más independiente a nivel financiero». Sin embargo, dijo que también genera un «riesgo adicional» al demandar una inversión mayor sobre la economía local, en particular sobre las actividades que tienen ver con «la diversificación» de la matriz productiva en el mediano plazo.

Respecto a la evolución de los impuestos provinciales, indicó que el caso de Ingresos Brutos, que es el que más aporta, la gran mayoría de lo que se cobra responde a «grandes empresas». Para los pequeños y medianos contribuyentes, aseguró que «desde que inició esta gestión se dieron distintos incentivos y una alícuota más baja, que también generó una progresividad mayor» sobre la estructura impositiva.

En esa línea, dijo que alrededor del 50% de lo recaudadado por ese tributo responde a la actividad hidrocarburífera, mientras que un 10% o 15% también está vinculado con el rubro, aunque de una forma «indirecta». Mencionó como ejemplo los proyectos de infraestructura relacionados con Vaca Muerta que también pagan el impuesto, pero con otra denominación para el fisco provincial.

El gasto en personal y su peso en el presupuesto

Al ser consultada por las erogaciones, manifestó que el 67% de los gastos corrientes se destinará en gasto salarial para el personal de la administración pública.

Sobre el peso de esa partida y su comparación con otras provincias, señaló que se trata de un número relativo y que la plantilla estatal, cifrada en 74.000 cargos, está concentrada en un 83% «en los tres sectores esenciales como salud, educación y seguridad«.

De igual modo, afirmó que la Provincia enfrenta demandas particulares, como los salarios ajustados por IPC ponderado «que no muchas jurisdicciones pudieron soportar», y la propia caja jubilatoria del Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN), que otorga una «jubilación con una diferencia abismal respecto a la de Anses«. «Eso es algo que el empleado público valora mucho», destacó.

Ingresos Brutos, Sellos e Inocencia Fiscal

La funcionario confirmó, por otra parte, que la decisión de bajar Ingresos Brutos para las empresas que contraten trabajadores neuquinos a partir de 2027 «está tomada» por decisión del gobernador Figueroa, pero que los detalles todavía no están acordados.

Esto último también se replicaría con otra propuesta, esta vez del Gobierno nacional, para eliminar el impuesto de Sellos y definir una compensación a cambio de esa medida por parte de los estados provinciales.

«El gobernador dijo que lo vamos a trabajar en conjunto con Nación y nos pidió ver qué efecto derrame tendría sobre la economía ese ahorro», precisó en relación con la iniciativa que lanzó el ministro de Economía Luis Caputo días atrás. En principio «la idea sería que de 10 pesos recaudados, la provincia deje de percibir cinco y el Estado nacional nos transfiera cinco, pero hay que ver aspectos legales», agregó.

El funcionario de Javier Milei había calificado de «nocivo» y «terrible» ese impuesto para cuya eliminación estimó un costo fiscal del orden de los 5 billones de pesos.

Sellos es el segundo impuesto en términos de importancia para la recaudación de Neuquén. Solo en septiembre aportó unos 13.000 millones de pesos, muy por debajo no obstante de Ingresos Brutos.

A su vez, comentó que la provincia también espera una convocatoria por parte de la Casa Rosada por el régimen de Inocencia Fiscal, cuya normal local no fue formalizada por Neuquén, tendencia repetida también por el resto de las provincias. «Entendemos que va a haber una segunda ronda de conversaciones«, adelantó.

La preocupación del Gobierno nacional era que las provincias avanzaran con impuestos sobre los fondos ingresados o formalizados a través de este sistema al no haber adherido ninguna de ellas a las exenciones contempladas.