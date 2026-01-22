Con una postal en la nieve, Javier Milei cerró su gira en Davos: lo que dejó su paso por Suiza

El presidente Javier Milei concluyó este jueves su gira internacional en Davos, donde disertó ante líderes mundiales, mantuvo reuniones con empresarios y participó como miembro fundador de la Junta de la Paz, el organismo impulsado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. También se mostró junto al titular de la FIFA, Gianni Infantino, en medio de las tensiones con la AFA.

El mensaje oficial en X sobre Davos y la agenda internacional de Milei

“El Presidente Javier Milei cerró hoy su exitosa gira en Davos”, informó la Oficina del Presidente en X. La publicación se conoció tras la participación del Presidente en la Reunión Anual del Foro Económico Mundial.

Allí, Milei expuso ante referentes políticos y económicos de distintos países, en uno de los principales encuentros globales.

Javier Milei participó del Foro Económico Mundial de Davos. Foto: archivo.

En su discurso, Milei defendió las políticas de su gestión y apuntó directamente contra la administración de Nicolas Maduro en Venezuela, asegurando que se trató de una «narcodictadura», que tuvo como consecuencia una pronuncia caída del PBI, entre otros puntos negativos.

El discurso en el Foro Económico Mundial como respaldo al rumbo económico

En el Foro Económico, Milei defendió el capitalismo de libre empresa y sostuvo que “es justo y eficiente”. El Presidente afirmó que es un sistema que “genera una mayor tasa de crecimiento”.

También vinculó el funcionamiento de los mercados con valores morales al señalar que existe un “vínculo profundo entre la moral y los mercados libres”.

El mandatario cuestionó a su vez la intervención estatal al asegurar que es una «dinámica ineficiente”. En ese punto, recordó que en Argentina desde 2023 se impulsaron “13.500 reformas estructurales”.

Milei cerró su exposición con una advertencia sobre Occidente y el socialismo. Afirmó que “Occidente le dio la espalda a las ideas de la libertad” y sostuvo que el futuro solo es posible si se vuelve “a las raíces de Occidente”.

Las declaraciones de Milei en Davos sobre el comercio con China

El Presidente también defendió la relación con China como un elemento vital para el comercio argentino, aun cuando busca estrechar vínculos económicos con Estados Unidos.

“En nuestra opinión, China es un gran socio comercial”, afirmó ante la agencia Bloomberg News, subrayando la importancia del gigante asiático para la economía global y para Argentina.

A pesar de haber tenido en campaña una retórica dura contra el gobierno comunista de China, ahora sostiene que no se puede excluir por completo al país asiático y defendió la necesidad de negociar con Pekín, al mismo tiempo que busca acercamientos comerciales con Estados Unidos y Europa.