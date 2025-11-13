Julio De Vido se entregó en Comodoro Py: afronta cuatro años de prisión por la tragedia de Once

El exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, se presentó puntual a las 8 de este jueves en los tribunales federales de Comodoro Py. Llegó acompañado por su abogado Maximiliano Rusconi para iniciar el cumplimiento de la pena de cuatro años de prisión. La condena se debe a su responsabilidad por administración fraudulenta en la tragedia ferroviaria de Once.

El Tribunal Oral Federal N° 4 será el encargado de hacer efectiva la ejecución de la sentencia impuesta al exfuncionario kirchnerista. A pesar de su entrega, la situación de De Vido aún tiene un aspecto pendiente: la definición sobre su solicitud para que se le otorgue prisión domiciliaria.

Fuentes judiciales anticiparon que De Vido sería trasladado durante la tarde de este mismo jueves hacia la cárcel de Ezeiza. Allí se le realizarán los controles médicos protocolares correspondientes antes de su alojamiento definitivo.

Para esquivar a la prensa, accedió a los tribunales por el subsuelo, lejos del foco de las cámaras. Vestido con una campera azul, entró al edificio solo y rápidamente, con una apariencia inmutable, como si se tratara de un día ordinario.

Su abogado, Maximiliano Rusconi, lo aguardaba en el ascensor. Juntos subieron a la sala del TOF N° 4, donde los jueces Costabel, Basílico y Canero esperaban para dar curso a la ejecución de su condena.