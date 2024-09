Conflicto con Unter: Río Negro denunció «accionar violento» y «roturas» en edificios de Viedma

Un fuerte cruce entre dirigentes de Unter con el gobernador Alberto Weretilneck tuvo lugar este fin de semana en Jacobacci. Ahora, desde el gobierno de Río Negro denunciaron un «accionar violento» y roturas en edificios públicos por parte del gremio.

En un comunicado, desde el Ministerio de Educación y Derechos Humanos mostraron su repudio al «accionar violento, el ingreso intempestivo, la agresión verbal a trabajadores y funcionarios, rotura de vidrios y empapelado a edificios públicos«. Los episodios fueron registrados esta mañana en distintas sedes de la cartera en Viedma.

Desde la Unter, habían informado más temprano que dirigentes del gremio ingresaron y cumplieron con una “permanencia en el ministerio de Educación ante la falta de respuestas oficiales concretas a los reclamos presentados por la imposición” de normas que “avasallan la normativa vigente con respecto al Régimen de Licencias docentes”. El principal malestar del sector es la implementación del control de ausentismo de los estatales rionegrinos.

Sin embargo, fuentes gubernamentales señalaron que la ocupación habría derivado en «agresiones». «Las violentas acciones del gremio incluyeron la toma del edificio del Consejo Provincial de Educación por varias horas», sumaron en el escrito.

Desde Provincia, también precisaron que continuarán en la «búsqueda de consensos» y que se apostará por «soluciones conjuntas». Sin embargo, volvieron a ratificar su repudio ante estos «actos de violencia».

«Desde la Provincia se mantiene un firme compromiso con los docentes a través del llamado a paritaria, propuestas salariales y mesas de trabajo en donde se dialoga y discute todos los temas de agenda propuestos. El diálogo es la principal herramienta para resolver cualquier discrepancia y avanzar hacia un consenso», cerraron en el escrito.

Este miércoles, Unter cumplirán con las asambleas para definir mandatos al Congreso del viernes en Viedma. El llamado se corresponde con “acciones a seguir” frente a las auditorías de las licencias, como también, los proyectos legislativos que declaran “servicio esencial” a la Educación, con fijación de guardias mínimas cuando se cumplan medidas gremiales.

Cómo fue el diálogo de Weretilneck y dirigentes de Unter

El gobernador Alberto Weretilneck participó el sábado del aniversario de Jacobacci y, en el desfile, un grupo de docentes y dirigentes de Unter se acercaron al mandatario para entregarle un petitorio de una audiencia, con reclamos por la situación laboral y educativa.

La secretaria general de Jacobacci, Paola Loncon, cumplió con la entrega al mandatario, que la recibió y firmó para después responder, esencialmente planteos críticos a su gobierno expuestos en los carteles aportados por la representación gremial.

La seccional de Unter de la Línea Sur participó del desfile de Jacobacci. Foto Gentileza

“No estoy de acuerdo con que hay ajuste”, afirmó Weretilneck señalando a un cartel, tras lo cual, enumeró que los docentes “tienen el mejor sueldo del país, 30% por encima de la inflación. No pusimos el presentismo, no quitamos el Fondo de Incentivo Docente, tenemos residencias y escuelas abiertas para que tengan trabajo. No cerramos ninguna escuela”.

“No somos dictadores y no vamos a permitir que nos califiquen de dictadores ¿Está en claro?», agregó el gobernador, rodeado de dirigentes sindicales y autoridades, entre ellas, la ministra de Educación, Patricia Campos y el intendente José Mellado.

«Basta de ajuste», indicaba uno de los carteles de la Unter y hubo respuesta del gobernador. Foto Gentileza.

“Si quieren ajustes, vamos hacer, vamos a poner el presentismo y demás”, remarcó.

“Ustedes no pueden negarse a que se controlen las faltas. Se aíslan de la sociedad, se alejan de la sociedad. Por eso gana Milei; gana Milei porque la gente los mira cómo se están manejando, cuando tienen el privilegio de tener su sueldo el tercer día de cada mes y el mejor sueldo del país. Entonces dice qué le pasa a esta gente, que no se da cuenta lo qué estamos viviendo…”

Entre autoridades y dirigentes de Unter, Weretilneck respondió a la postura del gremio. Foto Gentileza

“Por supuesto, no acordamos”, logró decir Loncon, recordando la solicitud para que reciba a la Unter. “En la próxima semana, lo vamos hablar”, respondió Weretilneck.

En relación al cruce en Jacobacci, la Unter Jacobacci consideró que el gobernador “se mostró visiblemente molesto con nuestros reclamos y banderas” cuando se le entregó el petitorio en el desfile.

La seccional enumeró que sus reclamos comprenden los “cierres de cargos, la falta de condiciones edilicias de las escuelas, los despidos arbitrarios de trabajadores en Jacobacci, las infinidad de suspensiones de clases por problemas edilicios, las inauguraciones de obras sin la extensión de gas en la línea Sur, las resoluciones arbitrarias, la Declaración de la Educación como servicio, etc,etc. Es su responsabilidad”.