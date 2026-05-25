Fin de semana largo y feriado patrio: ¿Cómo cotiza el peso chileno este lunes 25 de mayo 2026?

Cruzar a Chile en este fin de semana largo de mayo requiere algo más que preparar el equipaje; la marcha del mercado cambiario exige una estrategia fina para estirar el presupuesto. En este lunes feriado de 25 de mayo, con miles de turistas regresando o planificando compras rezagadas del otro lado de la cordillera, las últimas variaciones en las pizarras locales reabren el debate clave: ¿conviene más manejarse con efectivo o pasar la tarjeta en las tiendas trasandinas?

En esta guía, repasamos las tasas de conversión vigentes en la región y te damos las recomendaciones clave para que cuides tu bolsillo en la frontera.

Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza para viajar y comprar este lunes 25 de mayo 2026?

Lunes 25 de mayo 2026. El relevamiento de la jornada en entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Unión y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza hoy en un promedio de:

$1,56 por unidad

Entonces, para quienes planifican sus compras del lado chileno, la referencia actual implica que se necesitan aproximadamente $155.548 pesos argentinos para obtener 100.000 pesos chilenos, un valor clave para el cálculo de presupuestos de viaje y consumos con tarjeta en el exterior.

Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, lunes 25 de mayo de 2026?

Si planificás viajar a Chile este 25 de mayo 2026 y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados de la jornada:

Dólar oficial al 25 de mayo 2026:

$1375 para la compra

$1425 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Dólar en Banco Provincia de Neuquén (BPN) este lunes 25 de mayo 2026:

$1.360 para la compra .

. $1.430 para la venta.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, lunes 25 de mayo de 2026?

A mediados de mayo 2026, los principales pasos fronterizos desde Neuquén y Río Negro se encuentran habilitados y operando bajo el cronograma de verano para agilizar el tránsito turístico.

Así se encuentran este 25 mayo de 2026, según el último reporte: