Fin de semana largo y feriado patrio: ¿Cómo cotiza el peso chileno este lunes 25 de mayo 2026?
¿A cuánto cotiza el peso chileno hoy, lunes 25 de mayo de 2026? Conocé la cotización de la moneda tras la apertura de los mercados y su brecha cambiaria. También te detallamos el valor del dólar oficial en el Banco Nación y el precio del dólar blue en las zonas de frontera. Revisá la guía práctica sobre el uso de efectivo y tarjetas de débito o crédito para optimizar tu presupuesto si viajás a Chile.
Cruzar a Chile en este fin de semana largo de mayo requiere algo más que preparar el equipaje; la marcha del mercado cambiario exige una estrategia fina para estirar el presupuesto. En este lunes feriado de 25 de mayo, con miles de turistas regresando o planificando compras rezagadas del otro lado de la cordillera, las últimas variaciones en las pizarras locales reabren el debate clave: ¿conviene más manejarse con efectivo o pasar la tarjeta en las tiendas trasandinas?
En esta guía, repasamos las tasas de conversión vigentes en la región y te damos las recomendaciones clave para que cuides tu bolsillo en la frontera.
Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza para viajar y comprar este lunes 25 de mayo 2026?
Lunes 25 de mayo 2026. El relevamiento de la jornada en entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Unión y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza hoy en un promedio de:
- $1,56 por unidad
Entonces, para quienes planifican sus compras del lado chileno, la referencia actual implica que se necesitan aproximadamente $155.548 pesos argentinos para obtener 100.000 pesos chilenos, un valor clave para el cálculo de presupuestos de viaje y consumos con tarjeta en el exterior.
Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, lunes 25 de mayo de 2026?
Si planificás viajar a Chile este 25 de mayo 2026 y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados de la jornada:
Dólar oficial al 25 de mayo 2026:
- $1375 para la compra
- $1425 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).
Dólar en Banco Provincia de Neuquén (BPN) este lunes 25 de mayo 2026:
- $1.360 para la compra.
- $1.430 para la venta.
Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, lunes 25 de mayo de 2026?
A mediados de mayo 2026, los principales pasos fronterizos desde Neuquén y Río Negro se encuentran habilitados y operando bajo el cronograma de verano para agilizar el tránsito turístico.
Así se encuentran este 25 mayo de 2026, según el último reporte:
|Paso Fronterizo
|Estado hoy
25/05/2026
|Horario de atención
|Recomendaciones clave
|Cardenal Samoré
|HABILITADO
|8 a 19 hs.
|Transitable con precaución para todo tipo de vehículos. Calzada despejada y húmeda. Posible formación de hielo en sectores.
|Mamuil Malal (ex Tromen)
|HABILITADO
|8 a 20 hs.
|Permitido exclusivamente para vehículos menores y colectivos/buses.
|Pino Hachado
|HABILITADO
|8 a 19 hs.
|Transitable con precaución. Calzada deapejada. Viento Posible formación de hielo en sectores. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas.
|Icalma
|HABILITADO
|Egreso 8 a 19.
Ingreso 8 a 17.
|Habilitado únicamente para vehículos menores.
|Hua Hum
|HABILITADO
|8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza: debe contar con reserva confirmada.
|Habilitado para vehículos particulares y colectivos.
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