Conflicto docente en Río Negro: Unter cumple su segundo día de paro, con silencio gubernamental

Unter estimó que el acatamiento docente en el primer día de paro rondó entre un 80% y 85%, y el gobierno provincial mantuvo su indiferencia pública frente a la medida de fuerza, que también se cumplirá este miércoles.

Educación exclusivamente consignó que 8.115 docentes registraron sus asistencias, aclarando de que los establecimientos de la Línea Sur ya están de receso, y que las clases en Bariloche y El Bolsón se suspendieron por mal tiempo.

La presente pasividad oficial en el conflicto se hizo más evidente cuando el gobernador Alberto Weretilneck confirmó ayer que el lunes 15 de julio se retomará la paritaria de la Función Pública, en respuesta al pedido de ATE. Justamente ese llamado requiere el sindicato docente aunque, en su caso, esta organización pretende discutir la última pauta, que si fue aceptada por el gremio estatal que lidera Rodrigo Vicente.

Los trabajadores de Educación cobrarán hoy haberes de junio, con montos iguales a los de mayo o, también, menores si registran descuentos por ausencias en el acatamiento a los paros del mes anterior.

La exigencia central de la Unter se reduce al traspaso a “remunerativo de los 30.000 pesos” que aún restan regularizar de los 90.000 pesos de la paritaria 2023 y, también, reclama una “recomposición salarial, en sumas remunerativas y por cargo”.

El gobierno provincial no resolvió todavía cuándo convocará a la conducción liderada por Silvana Inostroza. Espera, por ahora, mientras la Unter insiste en la responsabilidad gubernamental de “garantizar que el ciclo lectivo no se interrumpa”, recordando que el Congreso de Regina facultó al Plenario para que defina el no inicio de las clases si no hay convocatoria a la negociación y la concreción de una nueva propuesta.

Con el paro de la víspera, los docentes se movilizaron en Cipolletti y Viedma, mientras que suspendió la previsto en Bariloche a raíz del mal clima.

En Cipolletti, los docentes se concentraron en la rotonda de la Ruta 22 y Ruta 151, en inmediaciones a los puentes que unen Cipolletti con Neuquén y finalizó en el sector que antes ocupaban las cabinas de peaje donde realizaron una volanteada.

En la capital provincial concentraron frente a la Secretaría de Trabajo y luego marcharon para pasar frente al área de Liquidaciones y la sede central del Ministerio de Educación, y regresaron a Trabajo donde entregaron un nuevo petitorio.

Además de la confirmación de la paritaria para ATE y UPCN, el gobernador informó que el martes 16 se abonarán los aumentos fijos de junio, que oscilarán entre los 50.000 y los 70.000 pesos.

La actividad docente en Viedma fue encabezada por el secretario adjunto de la Unter, Gustavo Cifuentes, quien sostuvo que “denunciamos algunas prácticas ilegales por parte del gobierno provincial. Agregó que “mientras no haya convocatoria y no haya propuesta, nosotros seguiremos en la calle. Continuaremos apostando al diálogo, y de hecho, cada medida de acción directa tomada, le hemos dado tiempo suficiente para que nos convoque, y lo único recibido fue amedrentamiento, persecución, discriminación y una agresividad inentendible”.