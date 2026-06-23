Conflicto en el IUPA: sin acuerdo en la negociación, se pasó a un nuevo cuarto intermedio

La instancia en la Ciudad Judicial fue acompañada por una concentración de estudiantes y docentes. Foto: Juan Thomes.

Durante hoy, las autoridades y la comunidad del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) vivieron una nueva instancia de diálogo en la Ciudad Judicial vinculada al conflicto político-institucional que ya lleva tres meses sin resolverse y que sigue sin avances concretos.

Luego del cuarto intermedio establecido el jueves pasado, hoy a las 11 de la mañana se retomaron las negociaciones. En esta ocasión, el frente opositor y el centro de estudiantes reiteraron dos demandas que ya habían planteado: el restablecimiento de las bancas estudiantiles conforme al estatuto universitario y la convocatoria a una nueva sesión del Consejo Superior para elegir rector sin la participación de los directores designados durante la etapa normalizadora.

Frente a esto, la conducción presentó como contrapropuesta la creación de mesas de trabajo organizadas por áreas, una orientada a estudiantes, otra a docentes y una tercera al personal no docente. El rector Gerardo Blanes en diálogo con Diario RÍO NEGRO describió la iniciativa como una «propuesta de apertura» para revisar reclamos y construir puntos de acuerdo. «Llevamos una propuesta de apertura de unas mesas de diálogo y la posibilidad de mirar hacia adelante en construir juntos y pacíficamente«, señaló.

Sobre la implementación, afirmó que las mesas serían de puesta en marcha rápida, aunque aclaró que cada agrupación debería consultar internamente si aceptaba la propuesta. Y agregó que espera que las agrupaciones tengan «una actitud abierta y democrática».

«Somos los que hemos ganado la elección», ratificó Gerardo Blanes. Foto: archivo.

Blanes también valoró la intervención de la fiscalía y destacó que este martes la universidad funcionó con normalidad: «hoy es un día espléndido donde están todas las aulas llenas, donde el IUPA está funcionando saludablemente».

Sin embargo, la iniciativa fue cuestionada por el sector opositor. En diálogo con este medio, Nicolás Martínez, docente y precandidato a rector por la Lista 10 Celeste y blanca (oposición), señaló que «no estaban bien definidos su funciones y alcances». Además de no estar determinado si las decisiones que pudieran surgir de ellas eran de carácter vinculante o no.

Martínez definió el clima como de «estancamiento y dilación».

Desde el Centro de Estudiantes rechazaron la propuesta oficial pero la mesa de diálogo quedó abierta

Desde el centro de estudiantes, la postura fue igualmente crítica. El referente estudiantil de La Gloriosa IUPA, Lucio Corregidor, expresó que la propuesta de mesas establecía «discutir las distintas problemáticas separadas. La problemática estudiantil por un lado y la problemática docente y no docente por otro», por lo cual no fue aceptada.

Los gremios y los consejeros de la oposición llevarán la propuesta a la asamblea interclaustro que será en el transcurso de la semana. Foto: Juan Thomes.

«No quieren dar el brazo a torcer y siguen insistiendo en que ellos son electos», afirmó, y cuestionó que la gestión se presente como dispuesta al diálogo sin reconocer el origen del conflicto. «Nos tiran esta de decir que están abiertos al diálogo como si los culpables y los violentos fuéramos nosotros».

No obstante, aclaró que la mesa de conciliación quedó abierta: «dejamos la mesa abierta para poder seguir dialogando, porque sabíamos que nos debemos a la representación que tiene esta asamblea».

Ante la falta de acuerdo, se pasó a un nuevo cuarto intermedio y la búsqueda de acuerdos continúan. Para mañana, el frente opositor convocó a asambleas en los distintos espacios de la institución, de las que surgirá un mandato para una Asamblea Interclaustro.