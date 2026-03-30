Tensión e incertidumbre en el IUPA de Roca en la primera sesión del Consejo Superior

Escenas de tensión se viven en el edificio del IUPA y en el hotel de la Fundación Cultural Patagonia en medio de intentos de realizar la primera sesión del Consejo Superior del Instituto Universitario Patagónico de las Artes para definir al rector.

Afuera y adentro de la fundación se encuentran más 100 estudiantes, docentes, no docentes y gremios esperando el resultado de la reunión.

Una primera convocatoria a sesionar era para las 8 de este lunes en el edificio del IUPA, pero los consejeros opositores denunciaron que el lugar fue modificado y trasladado al Hotel de Fundación Cultural Patagonia sin previo aviso, «nos avisaron por correo casi una hora después» afirmaron.

En este último lugar se generó un fuerte conflicto que incluyó la presencia del fiscal Gastón Britos Rubiolo y personal policial.

Según explicó Marcelo Vidal, representante de Sitraiupa, el fiscal se hizo presente tras el pedido del sector oficialista para mediar y «resolver la suspensión de la reunión, luego se retiró». Sin embargo, la sesión continuó con una fuerte presencia del estudiantado esperando afuera de la sala donde se encuentran debatiendo.

En medio, hubo intentos de los consejeros opositores de ingresar a la reunión que se lleva adelante en la cocina de la fundación y comenzó a circular un acta firmada por el sector oficialista donde se definió a a Gerardo Blanes como rector por mayoría, sin embargo la misma fue cuestionada y rota por la ausencia de gran parte de los consejeros electos.

Para el cambio de lugar de la sesión, el sector oficialista de Blanes argumentó «medida de fuerza que afecta el normal funcionamiento del mismo, lo que imposibilitó la realización de la sesión en primera convocatoria«, por la protesta que llevaron adelante los gremios universitarios, estudiantes autoconvocados, CGT y CTA afuera del edificio.

Acusaciones cruzadas

Hay acusaciones cruzadas entre los sectores de Blanes y el opositor. El primero denuncia violencia de los manifestantes afuera del lugar y de allí la convocatoria al fiscal. Y los opositores reclaman que se tomó una decisión sin dejar participar a los consejeros que son opositores y con fuertes irregularidades durante todo el proceso electoral.

Estudiantes y docentes denunciaron la presencia y agresión por parte de personal ajeno a la institución durante la mañana. El docente y candidato electo por la Lista 10, Nicolás Martínez denunció haber sido golpeado y forcejeado. «Me violentaron, me rompieron mi ropa, me tiraron al piso y nunca pudimos ingresar a sesionar», sostuvo el consejero electo del departamento de audiovisuales.

A la par, representantes del oficialismo denunciaron agresiones por parte de los manifestantes y adelantaron que presentarán una denuncia ante la fiscalía.

En este momento se encuentran debatiendo el oficialismo y los representantes gremiales para definir si se va a hacer un acta de nulidad o continuará el proceso de la sesión.