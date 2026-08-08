Messi viaja a Rosario por la muerte de su padre Jorge

Lionel Messi viajará a Rosario tras conocerse la muerte de su padre, Jorge Messi, quien falleció este sábado a los 68 años mientras permanecía internado en un sanatorio de la ciudad santafesina.

El capitán de la Selección argentina regresará así a su ciudad natal para acompañar a su familia en uno de los momentos más dolorosos de su vida.

Jorge Messi no solo fue una figura central dentro de la familia, sino también representante y uno de los principales hombres de confianza del futbolista durante prácticamente toda su carrera profesional.

Lionel Messi viajará a Rosario para acompañar a su familia

Tras recibir la noticia, Messi viajará a Rosario, donde se encuentra buena parte de su familia y donde su padre permanecía internado.

Jorge Horacio Messi tenía 68 años y falleció durante la madrugada de este sábado 8 de agosto. La noticia causó una fuerte conmoción en el fútbol argentino e internacional debido al estrecho vínculo que mantuvo siempre con la carrera del campeón del mundo.

El rosarino deberá ahora modificar sus compromisos para trasladarse a la Argentina y permanecer junto a sus seres queridos.

Jorge Messi, mucho más que el representante de Lionel

La relación entre padre e hijo trascendió ampliamente el aspecto profesional. Jorge acompañó a Lionel desde que era un niño que comenzaba a jugar al fútbol en Rosario y tuvo un papel fundamental cuando apareció la posibilidad de continuar su formación en Barcelona.

La familia decidió entonces apostar por aquel proyecto y trasladarse a España cuando Messi tenía apenas 13 años.

Con el crecimiento deportivo de Leo, Jorge comenzó a involucrarse cada vez más en la administración de su carrera hasta convertirse en su representante y una pieza central en las principales decisiones profesionales.

Durante décadas participó en negociaciones contractuales y acuerdos comerciales, aunque procuró mantenerse lejos de la exposición pública.

El difícil momento que atraviesa Lionel Messi

La muerte de Jorge representa un duro golpe personal para el capitán argentino, quien siempre mantuvo un vínculo muy cercano con sus padres y hermanos.

Desde los primeros partidos en Rosario hasta la consagración en el Mundial de Qatar 2022, Jorge estuvo presente en las diferentes etapas de la vida deportiva de Lionel.

Ahora, tras conocerse su fallecimiento a los 68 años, Messi regresará a Rosario para acompañar a su familia y despedir a su padre.