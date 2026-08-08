Murió Jorge Messi: el Sanatorio Centro de Rosario confirmó su fallecimiento a los 68 años

El Sanatorio Centro de Rosario confirmó oficialmente la muerte de Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, capitán de la Selección argentina.

De acuerdo con la información difundida por la institución médica, Jorge Messi tenía 68 años y se encontraba internado en ese centro de salud, donde falleció durante la madrugada de este sábado 8 de agosto.

La noticia provocó una fuerte conmoción en el fútbol argentino e internacional por el papel fundamental que tuvo durante toda la carrera del campeón del mundo.

A qué hora murió Jorge Messi

Según informó el Sanatorio Centro, Jorge Messi murió alrededor de las 2 de la madrugada de este sábado, mientras permanecía internado en la institución rosarina.

La confirmación oficial puso fin a las versiones que habían comenzado a circular sobre su estado de salud y ratificó el fallecimiento del hombre que durante décadas acompañó a Lionel tanto en el plano familiar como profesional.

Por el momento, no se brindaron mayores precisiones oficiales sobre las causas de su muerte.

Jorge Messi, una figura fundamental en la carrera de Lionel

Jorge Horacio Messi tuvo un papel determinante en la historia deportiva de su hijo. Lo acompañó desde sus primeros años en el fútbol infantil de Rosario y fue una pieza clave cuando la familia decidió apostar por el futuro de Lionel en Barcelona.

Antes de convertirse en representante del futbolista, trabajó durante años en la industria metalúrgica. Con el crecimiento de la carrera de Leo, comenzó a ocuparse de sus asuntos profesionales y terminó convirtiéndose en uno de sus principales hombres de confianza.

Mantuvo un perfil reservado pese a participar en algunas de las negociaciones más importantes de la trayectoria del rosarino, desde sus años en Barcelona hasta las diferentes etapas de una carrera que llevó a Lionel Messi a la cima del fútbol mundial.

Conmoción por la muerte del padre de Lionel Messi

La confirmación de su fallecimiento genera un enorme impacto alrededor de la figura del capitán argentino. Jorge Messi no solamente era su padre, sino también una de las personas que lo acompañó de manera más cercana durante toda su vida profesional.

Desde aquellos primeros partidos en Rosario hasta la consagración de Lionel como campeón del mundo con la Selección argentina, su figura permaneció ligada a las decisiones familiares y profesionales que marcaron la carrera del futbolista.

Jorge Messi tenía 68 años y falleció durante la madrugada de este sábado 8 de agosto en Rosario, según confirmó oficialmente el Sanatorio Centro.