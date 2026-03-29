Construirán hoteles en zonas emergentes para el turismo con las concesiones de los casinos

El norte neuquino con la pavimentación de la ruta entre Las Ovejas y Varvarco asoma como un destino emergente del turismo.

El plan de pavimentación y repavimentación que lidera el gobierno neuquino trasciende el asfalto: es una estrategia de seguridad vial y crecimiento económico. Se proyecta ejecutar o dejar en marcha más de 800 kilómetros de obras viales en cuatro años, una cifra inédita frente a los 1.200 kilómetros construidos en toda la historia institucional de la provincia.

Dentro de este esquema, se destacan proyectos fundamentales como la ruta 7 en el tramo Cortaderas, la ruta 23 entre Pilo Lil y Pino Hachado (pasando por Aluminé y Villa Pehuenia), la ruta 46 desde Aluminé a ruta 40, la ruta 65 hasta Villa Traful y la ruta 43 entre Varvarco y Las Ovejas. Estas obras presentan grandes niveles de avance y se espera que muchas estén finalizadas para el año 2027, facilitando el flujo de visitantes hacia destinos emergentes.

Infraestructura hotelera e inversión privada

Para acompañar la mejora en las rutas, el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales trabaja junto al Instituto de Juegos de Azar de Neuquén (IJAN) en un modelo de concesiones que fortalece la oferta de alojamiento. A diferencia de años anteriores, las empresas que reciban concesiones o prórrogas para salas de juego estarán obligadas a construir hoteles u hosterías no solo en el lugar del casino, sino en localidades donde la llegada de nuevas rutas genere mayor demanda turística.

Bajo esta premisa, se proyectan hoteles de cuatro estrellas en ciudades de la Confluencia y la Comarca Petrolera, mientras que en el norte provincial, en localidades como Chos Malal o Huinganco, se prevén hosterías de categoría integradas al entorno. El plan también contempla inversiones en destinos emergentes del sur y en la región de Los Lagos.

Estadísticas y crecimiento sostenido

La expansión de la capacidad hotelera responde a un incremento real en la demanda. A diciembre de 2025, Neuquén ya contaba con 1.001 establecimientos habilitados, 8.819 habitaciones y 26.576 plazas totales.

En la primera quincena de enero de 2026, la ocupación promedio alcanzó el 75%, lo que representa un aumento del 7% respecto al mismo periodo del año anterior. Este crecimiento se apoya también en estrategias de fidelización como las promociones de descuentos y cuotas exclusivas para clientes del Banco Provincia del Neuquén (BPN) residentes en la provincia.

Responsabilidad social y desarrollo comunitario

El nuevo esquema de concesiones no solo apuesta a la infraestructura, sino que garantiza una mayor recaudación a través del canon del juego. Estos fondos se reinvierten directamente en obras públicas, financiamiento de programas de educación y el bienestar general de las comunidades locales. Asimismo, el enfoque mantiene como prioridad la promoción del juego responsable y la prevención de la ludopatía en todo el territorio provincial.