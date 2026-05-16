Facundo Sabas fue el más rápido en la 1° etapa del Rally Valle Medio

Sabas voló en Valle Medio y sigue firme como líder en la general. Foto: Omar de los Santos.

El Rally Integración del Valle Medio cerró una primera etapa exigente. Facundo Sabas se quedó con el primer puesto en la general al finalizar este sábado. El líder de la Clase A8, navegado por Mauro Pozzebon, se impone con el Gol, seguido por el roquense Sergio Fernández, también de la A8.

El tercero es el neuquino Ezequiel Klein (A6) y el cuarto lugar para Mauro Debasa, puntero de la división A6 en el Regional. El triunfo en la RC5 fue para Lucas Craievich (Fiat Palio), Agustín Pistagnesi (VW Gol) se impuso en la N1 y Octavio Fernández (Ford Fiesta) en la N2.

Con su Ford Ka, Klein obtuvo el tercer mejor tiempo de la jornada. Foto: Omar de los Santos.

En la A1 el fue vencedor Erick Regliner (Ford Ka). En la A7 se impuso Juan Lovagnini (Renault Sandero) y en la RC5 Light debutó con triunfo Felipe Debasa (Renault Clio).

El domingo irá la segunda etapa, con la PE 5: Lamarque-Pomona, desde las 9:53. La PE 6 será Escuela 101-Autódromo Luis Beltrán, a las 10:56 y luego se repetirán ambos tramos para cerrar la jornada alrededor de las 14, según el cronograma oficial de la competencia.

Cabe recordar que la segunda fecha del Regional tuvo como ganadores a Mauro Debasa (Ford Ka), que se impuso en la clasificación general del Rally de Roca.

En los campeonatos por categorías: Mauro Debasa es líder en la Clase A6 con 57 puntos. La A1 tiene como puntero a Erick Regliner con 55; en la RC5 manda Lucas Craievich con 50; Octavio Fernández es líder en la N2 con 54; en N1 encabeza Agustín Pistagnesi con 55; Facundo Sabas es el primero en la A8 con 48; en RC5L, Felipe Debasa tiene 29 unidades .