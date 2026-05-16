River derrotó a Rosario Central y jugará la gran final del Torneo Apertura

El grito de gol de Colidio, que le dio la clasificación al Millonario a la definición por el título.

En el Monumental, River venció a Rosario Central por 1-0 con gol de Facundo Colidio por las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Futbol y es el primer finalista. El Millonario buscará el título en Córdoba el próximo 24 de mayo frente al ganador de Argentinos – Belgrano, que se enfrentarán mañana.

La definición desde los doce pasos de Colidio. Foto: Clarín.

Las primeras aproximaciones del partido fueron del Millonario, que impuso condiciones en los primeros minutos pero no llegó con peligro. Central se acomodó y Di María tuvo una gran chance al borde del área, que fue interceptada por Viña.

Rápidamente, el equipo de Coudet tuvo una durísima baja. A los 10 minutos, Ibarra barrió fuerte a Driussi, que se retiró en camilla y muy dolorido tras la acción. En su lugar entró Joaquín Freitas.

A los 30′, River tuvo una clarísima chance para ponerse arriba en el marcador. Luego de que el árbitro Ramírez cobrara un penal para el Millonario por una codazo de Ávila sobre Martínez Quarta, Ledesma se lo atajó a Gonzalo Montiel, que no convirtió por segunda vez desde los doce pasos en su carrera.

¡CONAN LE TAPÓ EL PENAL A MONTIEL!



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Tras el fallo, el local siguió insistiendo y continuó asfixiando al Canalla principalmente por la banda derecha, con interesantes subidas de Meza. Por otro lado, a Central le costó pasar la mitad de la cancha y tuvo como única vía de escape el sector derecho, donde Di María fue el más desequilibrante.

La única llegada al área de Beltrán fue en el cierre del primer tiempo, cuando luego de una serie de rebotes, Ovando no pudo controlar la pelota en el área para definir.

Para el complemento, River saltó a la cancha sin Gonzalo Montiel. El lateral no llegó en buenos condiciones al duelo y tuvo que dejar la cancha. En su lugar entró Bustos.

La segunda mitad arrancó disputada en la mitad de cancha, pero Central rompió con la monotonía. Tras un gran desborde, Copetti tiró el centro atrás, Pol Fernández disparó, Rivero despejó pifiado y con grandes reflejos y la ayuda del palo Beltrán evitó la apertura del partido.

Cuando mejor estaba la visita, llegó el gol de River. A los 61 minutos, tras una salida desde el fondo de Beltrán, Ávila despejó a medias, Freitas anticipó a Ledesma que se lo llevó por delante y le cometió infracción. Esta vez, Facundo Colidio abrió el marcador ante el delirio del Monumental.

COLIDIO CAMBIÓ PENAL POR GOL Y RIVER SE PUSO 1-0 ANTE ROSARIO CENTRAL ⚪🔴#LPFxTNTSports



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La respuesta de Central fue a los 71′. Desde el derecha, Di María tiró un centro envenenado que atravesó toda el área riverplatense y pegó en el palo derecho de Beltrán.

Ante la presión por buscar el empate, el equipo de Almirón se tiró en busca del empate pero nunca tuvo llegadas claras. Intentó por arriba, pero los tres centrales (Martínez Quarta, Rivero, Pezzella) estuvieron firmes desde arriba.

De esta forma, River avanzó a la definición por el título, que será el próximo domingo 24 de mayo a las 15:30. En el Mario Alberto Kempes de Córdoba, el Millonario buscará volver a gritar campeón tras una sequía de más de tres años. La última consagración del equipo de Núñez fue la Supercopa Argentina 2023.

Formaciones de los equipos

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Cruz Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Pol Fernández; Enzo Giménez, Ángel Di María y Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Árbitro: Nicolás Ramírez

Estadio: Monumental

TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium