«Contra los piratas»: Victoria Villarruel desafió la diplomacia de Javier Milei en la previa al partido de Argentina vs Inglaterra

La tensión política y la pasión mundialista chocaron de frente en la antesala de la semifinal entre Argentina e Inglaterra. La vicepresidenta Victoria Villarruel rompió la neutralidad diplomática que intenta sostener la Casa Rosada y lanzó un duro mensaje en sus redes sociales, desmarcándose abiertamente de la línea del presidente Javier Milei, quien horas antes había rechazado conceder un asueto administrativo para los trabajadores estatales.

“Mañana jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más”, disparó la titular del Senado cerca de la medianoche a través de su cuenta de X (antes Twitter).

En un posteo que superó las 870 mil visualizaciones en cuestión de horas, la funcionaria subió la temperatura del cruce deportivo:

“No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores Victoria Villarruel.

El portazo al asueto estatal y la grieta oficialista

El descargo sin filtro de Villarruel expuso una nueva diferencia de criterios en la cúpula del poder. Su publicación se conoció poco después de que el Poder Ejecutivo nacional descartara de plano el pedido de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). El gremio conducido por el rionegrino Rodolfo Aguiar había solicitado formalmente un cese de tareas a partir de las 12:00 para toda la Administración Pública Nacional, organismos descentralizados y empresas públicas, una iniciativa que Balcarce 50 neutralizó de inmediato para evitar la parálisis del Estado.

A la contraofensiva discursiva de la vicepresidenta se sumó también el legislador porteño Ramiro Marra. El referente libertario se distanció de la rigidez de la Casa Rosada y exigió una medida de excepción para el partido de este miércoles a las 16:00: “Suspéndanse las clases y decrétese feriado nacional. Tenemos una batalla titánica por delante y nadie puede faltar”, reclamó en sus redes.

El operativo de seguridad para el partido de Argentina vs Inglaterra

Mientras la rosca política se recalienta en Buenos Aires, los organizadores en Estados Unidos y la propia FIFA catalogaron el choque como el partido más complejo en materia de seguridad de toda la competencia. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que se diseñó un dispositivo especial con 1600 efectivos policiales para custodiar el estadio en Atlanta y sus alrededores.

La funcionaria nacional advirtió que las reglas de ingreso para los hinchas argentinos serán de una rigurosidad extrema: