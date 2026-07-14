Banderas de Malvinas prohibidas en el Argentina-Inglaterra del Mundial 2026: qué dijo el Gobierno sobre el operativo de la FIFA

El Gobierno nacional confirmó cómo será el estricto operativo de seguridad para el trascendental partido entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026. En medio de la enorme expectativa por el encuentro, las autoridades detallaron cómo se coordinó el trabajo conjunto con las fuerzas internacionales, cuáles serán las restricciones para hacer referencia a las Islas Malvinas y qué sistema de monitoreo se está aplicando para evitar la presencia de barras bravas.

Al brindar precisiones sobre esta planificación, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, explicó este martes en declaraciones a Radio La Red cómo trabaja la delegación argentina en el país norteamericano. “Todos los días se realizan reuniones previas a los partidos- en el Centro Internacional de Cooperación Policial que funciona en Leesburg, que es a las afueras de Washington», relató.

«Nosotros ahí tenemos enlaces de seguridad participando obviamente desde que inició el Mundial: está el director del programa Tribuna Segura, y también un comisario mayor de eventos deportivos de la Policía de Ciudad de Buenos Aires. Así se compone la delegación argentina en ese centro de análisis”, sumó la funcionaria.

Para establecer las pautas del operativo, la ministra explicó que el trabajo se basa en un informe técnico: “Existe un documento que se llama un Prematch, que se elabora previo a cada partido. Argentina ya elaboró seis documentos como este. Ese documento es la evaluación de riesgo que se hace asociada a cada partido, a cada encuentro, incluye los antecedentes entre las parcialidades, entre las hinchadas, los puntos de concentración de aficionados, las movilizaciones, análisis del contexto”.

“En la reunión de ayer, teniendo en cuenta un conjunto de características, se definió que -en primer lugar- un refuerzo policial de agentes, no sólo del Estado de Georgia, sino de seguridad privada, y por supuesto también agentes interjurisdiccionales. Es decir, el partido va a contar con aproximadamente 1600 agentes policiales”, indicó.

Qué dijo el Gobierno sobre llevar banderas con las Islas Malvinas al partido contra Inglaterra

Uno de los puntos centrales del operativo giró en torno a las restricciones para los hinchas, especialmente en lo referido a consignas políticas.

“La FIFA, para las competencias internacionales, prioriza la integración de los espectadores, es decir, no hay segregación total de las parcialidades. Eso lo vemos al interior de los estadios. Pero, para el día de mañana, teniendo en cuenta el volumen de los simpatizantes y las hinchadas, se acordó que los simpatizantes argentinos van a ingresar por la puerta número cuatro, que es una de las puertas del estadio, y los simpatizantes ingleses por la puerta número tres”, explicó Monteoliva, remarcando que “ya han sido vendidas la totalidad de las entradas, y ya están asignadas las zonas”.

Al ser consultada específicamente sobre la posibilidad de que los hinchas ingresen con banderas o elementos alusivos a las Islas Malvinas, la respuesta de la ministra detalló las prohibiciones acordadas por la organización: “Mire, lo que se definió son los puntos que yo le mencioné recién. Cualquiera que entre o con botellas, que están prohibidas mañana las botellas, o en eventos, ya sea una bandera, ya sea una camiseta, un trapo, lo que sea que tenga un mensaje de contenido político o provocación racial o provocación religiosa, ni político ni racial, ni religioso, no se puede ingresar. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, además de haber diferenciado el día de mañana los ingresos”.

Monteoliva dijo que estas cuestiones se definieron tras el encuentro en el que participó la FIFA, FBI, la Policía de Georgia y Miami, como así también ambas delegaciones argentina e inglesa. “No tenemos injerencia, ningún país tiene injerencia en la planificación del operativo, simplemente la posibilidad de hacer recomendaciones, hacer sugerencias y en el caso de la reunión de ayer fue lo que sucedió. Y en consecuencia, las decisiones que se tomaron”, completó.

El protocolo generó grandes repercusiones a nivel político en el país. Incluso, voces de la oposición en el Congreso cuestionaron el protocolo que impide manifestarse por Mavinas en el estadio durante el Argentina-Inglaterra de este miércoles.

«Repudiamos el aval de la ministra a la prohibición de visibilizar el reclamo de soberanía argentina sobre Malvinas en el partido Argentina-Inglaterra», dijo el diputado santafesino Esteban Paúlón.

«La soberanía sobre Malvinas no es un ‘mensaje político’, es un mandato constitucional irrenunciable. Además ratificamos el derecho ciudadano a visibilizar esta causa histórica en todo lugar y contexto», concluyó.

El Gobierno trabaja para evitar la presencia de barras en Estados Unidos

Al abordar la temática de las barras bravas, Monteoliva fue cautelosa respecto a las cifras, pero detalló el accionar oficial. “Lo que le puedo decir es que en lo que va del Mundial -en lo que el trabajo que se ha venido haciendo desde este centro de análisis y de cooperación policial- 13 argentinos han sido identificados”, sostuvo.

La ministra detalló que, entre otras cuestiones, estas personas intentaron eludir controles, o ingresar con entradas falsas o vulneraron el sistema de seguridad. «Se le aplicó restricción administrativa de concurrencia tanto acá como para cuando vuelvan”, especificó la ministra.

Para llevar adelante este control, el Gobierno implementó una estrategia en tres frentes. “Pusimos a disposición de Estados Unidos el registro nacional de personas con derecho de admisión, 33 mil personas; por supuesto es la autoridad local, Estados Unidos, quien tiene la palabra final y decide qué es lo que hace con el listado, ¿sí? Pero ha servido de mucho el listado”, relató.

“Punto número dos: nosotros todo este tiempo estamos reforzando los controles en nuestras fronteras, en nuestros puertos, en nuestros aeropuertos. ¿Por qué? Porque es muy posible que por ahí personas salen hacia un país limítrofe pero tienen destino final a Estados Unidos, entonces eso también lo estamos mirando”, advirtió.

Por último, brindó detalles sobre una herramienta de monitoreo clave. “Y además venimos reforzando un sistema de alertas que es la alerta Alcon. ¿Qué cosa es la alerta Alcon? Es una alerta temprana pero ojo, silenciosa, es decir, no se entera ni el personaje que tiene una restricción, ni siquiera el funcionario que le sella o que está en migraciones. Es una alerta temprana que nos avisa sobre la salida de personas que tienen antecedentes de violencia en espectáculos públicos”, culminó.