Contrarreloj, Río Negro busca fondos para aguinaldos y una nueva propuesta salarial

El gobierno provincial realizó este lunes tres negociaciones salariales con los gremios estatales y se mantuvo en un mensaje unívoco: no hay ofrecimiento de aumentos.

La propuesta se formalizará este miércoles, manteniéndose con un esquema de incrementos fijos y también sería bimestral, como ya ocurrió con el período abril y mayo.

Las paritarias pasaron a un cuarto intermedio hasta mañana miércoles, con rechazos de los sindicatos. La conducción de ATE se consideró liberada para adoptar medidas, Unter convocó al Congreso para el viernes próximo y Asspur resolverá su posición en asambleas hospitalarias.

Por la mañana, los funcionarios de Educación y la Función Pública se juntaron con Unter, UPCN y ATE, en sus ámbitos habituales.

A la tarde se sumó Asspur a otro encuentro de la Función Pública para el abordaje puntual del sector de Salud.

La postura gubernamental se concentró en un repaso de las subas salariales, destacando -según dice el acta- que Río Negro es “una de las provincia que mayor esfuerzo realizó en relación a la recomposición salarial de los empleados públicos”.

Los funcionarios argumentaron que “se analiza la situación económica nacional y provincial” para recién después formalizar una oferta.

La conducción de ATE se consideró liberada para adoptar medidas de fuerza, Unter convocó al Congreso para el viernes próximo y Asspur resolverá su postura en asambleas hospitalarias.

Más que eso, la administración provincial busca precisar qué panorama financiero presenta Río Negro para julio cuando deba depositar más de 65.000 millones de pesos netos para afrontar salarios de junio y el medio aguinaldo. Por estas horas, se gestionan autorizaciones financieras en Nación y, para eso, el voto de la senadora Mónica Silva en el tratamiento de la ley Bases tendrá su incidencia política.

La secretaria de la Función Pública, Tania Lastra resaltó que “la tarea fundamental en este momento está en poder cumplir con el sueldo de junio y, también, de la mejor manera también con el aguinaldo”.

En la Función Pública, con ATE y UPCN, tampoco hubo propuesta. Foto Gentileza

Explicó que se evaluará “qué se puede ofrecer y si se puede ofrecer una recomposición para junio”.

Lastra anticipó en la paritaria que no habrá mucho tiempo de negociación, fijando que esta semana se deben liquidar loz haberes frente a las próximas jornadas no laborables. Luego, frente a la prensa, afirmó que “debemos tener todo cerrado para este miércoles”.

Entre las peticiones sindicales, UPCN pidió “reunirse con ministros y secretarios del Ejecutivo por sus inquietudes” y “así se realizará, según aceptó el gobernador, como ya se hizo con ATE”, contó Lastra.

Fondos para depositar $ 65.000 Millones netos necesita el ministerio de Hacienda para julio para acreditar sueldos de junio y medio aguinaldos.

En la discusión docente, Unter insistió con la regularización de los 30.000 pesos pendientes de las sumas no remunerativas otorgadas en la última parte del año pasado.

En la Función Pública, UPCN -según el acta- solicitó además aumentos para el personal de “salud en el riesgo médico y no médico en un 50%, en la extensión horaria de la ley 1844 en un 100% y las guardias médicas en un 30%”.

También requiere alzas del 40% para “adicionales de delegados, subdelegados y firma en los agentes del Registro Civil.

Después ATE y UPCN coincidieron en reclamar por incrementos de los agentes del PSA y del personal del SENAF, como también, el pase de contratos de esos trabajadores que cobran a través de horas cátedras.

En el análisis sanitario, la reunión juntó a la ministra de Salud, Ana Senesi y una representación de Asspur, con Cesira Mulaly y Marisa Albano, conjuntamente con Lastra y Rodrigo Vicente. UPCN no asistió, pues descree del ámbito.

Los delegados sindicales solicitaron la “regularización de la recategorización del personal de salud pública y su pago retroactivo”, a lo cual, la ministra se comprometió gestiones ante Hacienda para cumplir con esas cancelaciones.

También se recordó que “el último aumento del punto de guardia es de octubre pasado” mientras se pidió que diferentes equiparamientos, entre ellos, que la “hora trabajada de los profesionales del agrupamiento 3 de la ley 1904 se equipare al de la categoría 8 de profesional 1844”.

Se requirió un haber “diferenciado” para los hospitalarios que “ vive en zonas australes” Los funcionarios dijeron que esos “conceptos fueron aumentos en las paritarias anteriores”.

Las reacciones molestas de los sindicatos

La Unter convocó a Villa Regina a su Congreso para el viernes 14, ATE adelantó que habrá medidas de fuerza y UPCN dijo “estar hartos de mentiras del gobierno provincial”.

Al finalizar la paritaria docente, la titular de Unter, Silvana Inostroza declaró que “lamentablemente, de manera irresponsable, no existió una propuesta salarial”.

Advirtió de que “Educación dilata los tiempos” y aclaró que ya se convocó a su Congreso.

Inostroza resaltó el planteo sindical de “corregir distorsiones”, “pasar los 30.000 pesos que nos quedan pendientes de la paritaria de noviembre de 2023” y, entre otros, “tener una oferta en componentes remunerativos y que sea equitativa en porcentajes para todos los cargos”.

Por su parte, Rodrigo Vicente participó de la Función Pública por ATE, reclamando aumentos de sumas fijas y de un esquema bimestral.

Después, frente a la falta de ofrecimiento, el gremio se declaró en “libertad de acción para definir medidas”.

«No es bueno que el Gobierno llegue a una reunión paritaria sin oferta porque dilata los tiempos», remarcó Vicente mientras reclamó por incrementos que “superen la línea de pobreza y permitan evitar el deterioro de los salarios del sector público”.

Mientras tanto, UPCN dijo estar “hartos de las mentiras y engaños del gobierno”. Insistió que las subas deben ser porcentajes y regularizados mientras afirmó que “si no cumplen con el traspaso de las sumas no remunerativas, vamos a ir a la Justicia”.

En el sector de Salud, Cessira Mulaly de Asspur expresó su “absoluta disconformidad” ya no solo porque no existió oferta sino también por “las dudosas definiciones del gobierno”. Dijo no estar convocados para el miércoles y, en consecuencia, las resoluciones serán decididas por las asambleas.