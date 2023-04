El intendente Mariano Gaido resultó el ganador incuestionable de la elección de ayer, con un resultado histórico en el que logró superar en votos en más del doble al candidato que le siguió en las preferencias, Juan Peláez, de Comunidad.

Pero Gaido no festejó y las colectoras que participaron del triunfo, esperaron en silencio una eventual actividad de festejo (que no llegó) tras la conferencia de prensa que se llevó a cabo en la casa partidaria del MPN.

El jefe comunal que logró la reelección a partir del 10 de diciembre, agradeció en modo escueto el acompañamiento de todos los sectores que le dieron el triunfo y habló de regresar hoy a la comuna al trabajo de todos los días.

Es que la derrota del MPN a manos del diputado nacional Rolando Figueroa (Comunidad), impidió la algarabía. “Felicito a todos quienes llevaron adelante la elección”, dijo Gaido. “Hay que llevar adelante mañana el trabajo de resolver los problemas, cumplir con la plataforma de gobierno y felicito haber logrado el objetivo”, sostuvo.

Agradeció a vecinos, vecinas, al MPN y a los diferentes espacios políticos, el “triunfo rotundo” en la intendencia. Felicitó a “los ganadores”, pero no dijo a quién se refirió.

En un primer análisis de los resultados de la elección en la ciudad, destacó la importancia de haber modificado la Carta orgánica para que el Concejo Deliberante renueve todas las bancas con la elección del intendente.

“Esto hace eficiente a la política y no vivir permanentemente de elecciones” sostuvo al cuestoinar la elección cada dos años de del Concejo Deliberante, eficiente la política, y no vivir permanentemente de elecciones”.

Al cierre de esta edición, los únicos que tenían certezas de cuántos concejales habían ingresado al Deliberante, fueron las y los candidatos que no llevaron colectoras ni espejos.

El ex secretario de Hacienda de la gestión Cambiemos y candidato a intendente por los libertarios, José Luis Artaza, estaba exhultante por la elección. Es que los resultados los posicionaron como tercera fuerza y tenían tres concejales confirmados, con grandes posibilidades de ingresar un cuarto.

En el Concejo, son 18 ediles.

“Sin recursos, sin nada, tuvimos una excelente elección: logramos más de un 10,76 con 4 concejales”, planteó Artaza.

Analizó que la elección a nivel provincial se polarizó y esto perjudicó la candidatura de Carlos Eguía, sin embargo, indicó que “es el puntapié inicial para lo que viene:el apoyo a Javier Milei en la elección que viene con una fuerza importante en el Deliberante”, sostuvo.

Aseguró que aún no tenía definido si hacía uso de la opción de tomar la primera concejalía, sin embargo, insistió que “resultó muy importante sumar 4 concejales, estamos más que contentos”.

Uno de los sectores que logró mantener las dos bancas que detenta actualmente en el Deliberante, es el Frente de Izquierda. “Logramos el cuarto lugar en la ciudad, mientras que en la provincia llegamos al sexto.

«En Neuquén le ganamos al Frente de Todos, al PRO, a Libres del Sur y a Kolina: hemos cosechado lo que venimos trabajando en cada lugar de trabajo, en la calle y en la ruta”, dijo Angélica Lagunas, candidata a intendenta por el FIT.

El PJ no logró superar su división

“Estamos re contentas con haber llegado a esta instancia y a este cierre, hemos demostrado que nos podemos parar frente al aparato y al ninguneo con mucha organización”, dijo la candidata a intendenta por la lista Kolina (67), Soledad Salaburu.

La lista del PJ que no iba con el oficialismo, alcanzó en la ciudad de Neuquén más votos para la intendencia que el Frente de Todos neuquino, pero no alcanzó a llegar al Concejo.

El Frente de Todos neuquino, con Daniel Figueroa como intendente, también iba encolumnado con la candidatura a gobernador de Ramón Rioseco.

Todo indicaba que lograría ingresar con un concejal al Deliberante, pero no sería quien lideró la lista de ediles, sino el propio Daniel Figueroa, que haría uso e la opción de optar por la primera concejalía.

Consultado por esta decisión de ir con dos candidaturas a intendente en la ciudad de Neuquén, Ramón Rioseco dijo ayer que “claramente Gaido polarizaba, para todos los candidatos fue difícil competir con él, que tiene una gestión nueva, con muchos déficits pero también con muchos recursos”, respondió.

Agregó que “esa dispersión de las colectoras y nuestra dispersión de no encontrar un candidato común (el PJ), nos afectó seriamente, pero Gaido era muy buen candidato, muy buen intendente y cualquier candidato le hubiera sido difícil, a Peláez, prácticamente le dobló en votos”, sostuvo.

Salaburu inidó que “para adelante nos quedan muchos desafíos para seguir trabajando con la gente, en esta patriada”.

Explicó que si con la primera candidata a concejal Soledad Urrutia y la militancia barrial “nos animamos a presentarnos con Kolina y sin el acompañamiento de lo que pudo haber sido el PJ, del cual somos afiliadas, empujadas por la militancia, fue por esta convicción de que está agotada la elección de los candidatos a dedo. Todo lo hicimos con pocos recursos y muy acotados”.

La actual conformación de lo que era la banca del PJ está integrada por los ediles Ana Servidio y Marcelo Zúñiga.

Ambos concejales,que tienen mandato hasta el 10 de diciembre, dejaron las filas partidarias para integrar el armado de Rolando Figueroa. Tras la elección de ayer, el FdT Neuquino, recuperó una banca propia.

Perdió el sistema de colectoras

El sistema de colectoras facilitó la sumatoria de votos para los candidatos a intendente, pero no sumó bancas en el Concejo.

Ayer, según los análisis, el MPN obtenía seis concejales propios pero muy pocas de las 13 colectoras habían logrado llegar con una concejalía. La Izquierda que no llevó colectora, sumó dos concejales con más de un 5,1% de votos y los libertarios, con un poco más del 10%, conseguían cuatro bancas.

La mayoría de las colectoras de Juan Peláez, que fue segunda fuerza, por ejemplo, no alcanzaron a los 3% de los votos que se requieren para disputar una banca con el resto de los partidos. Entonces, de más de un 20% de los votos para la intendencia, en el Deliberante no alcanzaba más escaños que los libertarios.

“El resultado en la ciudad fue adverso, era de prever cuanto tomé aquella decisión de dejar la presidencia del radicalismo y sumarnos a este proyecto. Teníamos una partida difícil, pero que veníamos a contribuir en un cambio histórico que Rolo lideró con apertura, generosidad y capacidad política única. Terminó un ciclo político y comenzó la primavera neuquina”, sostuvo Peláez.

Análisis: La ratificación de un liderazgo para el futuro del MPN

Mariano Gaido se transformó ayer en el segundo intendente reelegido en la historia de la capital neuquina y en la más firme esperanza a futuro de su partido, el Movimiento Popular Neuquino (MPN), que acaba de sufrir, no la peor, sino la primera derrota electoral en la provincia.

Durante más de 20 años, Gaido se fue abriendo paso dentro de los gobiernos de Jorge Sobisch, Jorge Sapag y Omar Gutiérrez hasta transformarse en el recuperador de la ciudad de Neuquén, que el MPN había perdido de manera categórica en 1999, a manos de Pechi Quiroga.

La reelección de Gaido consolida el paso firme que dio el partido provincial en la ciudad de Neuquén hace cuatro años, pero sobre todo coloca a Gaido es un lugar de privilegio para el futuro de los liderazgos en el partido provincial.

Está claro que 2027 queda demasiado lejos en un país que sobrevive la crisis como puede. Además lo que menos quiere hoy Gaido es que disparen la bala de plata antes de tiempo.

La experiencia le enseña a cualquier dirigente que no hay que precipitarse y menos luego de un quiebre histórico de semejante calibre en la provincia.

Pero entre tanto dirigente derrotado y hundido en la incertidumbre que desde ahora rodea a la cúpula del MPN, el intendente tiene todos los atributos para recoger los despojos y volver a construir. De él dependerá en gran medida el plan de recuperación.

Martín Belvis