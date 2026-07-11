Cortés presiona al Concejo para que apruebe una licitación millonaria para el basural de Bariloche

El basural a cielo abierto funciona en la zona sur de Bariloche. (foto de archivo)

Desde hace décadas que el vertedero municipal de Bariloche es un problema que ninguna gestión municipal pudo resolver. Es la postal oculta de la ciudad, pero que causa numerosos trastornos a miles de familias que viven en los barrios de los alrededores.

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, pidió a los concejales apurar el ritmo del tratamiento del proyecto de ordenanza que presentó a finales de diciembre pasado, para autorizar el llamado a licitación pública para la obra de construcción de nuevos módulos de relleno sanitario impermeabilizados por 3.565 millones de pesos (a valores de finales del 2025).

La licitación incluye la prestación del servicio de operación, mantenimiento, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos generados en Bariloche y áreas de influencia, como el Parque Nacional Nahuel Huapi y la localidad vecina de Dina Huapi por 39.925 millones de pesos.

“Se habla del vertedero. Y yo no soy hombre de andar escondiéndome. Las cosas hay que afrontarlas y de frente, como afronto todos los días esta gran ciudad con hechos concretos y dando soluciones”, afirmó Cortés el jueves en el acto por la conmemoración del 9 de Julio.

Mientras el intendente pronunciaba su discurso en el gimnasio municipal 3, en el exterior un grupo numeroso de vecinos autoconvocados se manifestaba para denunciar los graves problemas que causa el funcionamiento del vertedero municipal en las cercanías de sus domicilios. Y exigieron el cierre definitivo del basural a cielo abierto, que funciona desde hace décadas en la zona sur de la ciudad.

Que los concejales "le den agilidad"

“Nuestros proyectos para comenzar a solucionar el gran tema del vertedero están en el Concejo Deliberante , esperando que los concejales le den agilidad y el tratamiento del proyecto que marcara el comienzo del fin de este gran problema que nos aqueja a todos los vecinos de Bariloche”, afirmó Cortés en su discurso.

“Yo me comprometo que apenas salga del Concejo, este Concejo que a veces es lerdo, pero que tiene que resolverlo, nosotros nos ponemos a trabajar en el vertedero como corresponde y hacer un lugar más saludable, más posible, separando la basura para que la gente y los vecinos no sufran lo que sufren todos los años”, sostuvo.

Diario RÍO NEGRO consultó en el Ejecutivo a qué proyecto se refirió el intendente y desde Planeamiento informaron que se trata del proyecto que pide autorización al Concejo Municipal para la construcción de las módulos de relleno sanitario y de gestión, tratamiento y disposición final de los residuos que genera Bariloche, Dina Huapi y el Parque Nacional Nahuel Huapi.

El proyecto oficial comprende la clausura progresiva del vertedero en un período de 10 años contados desde el acta de iniciación de los trabajos en el predio.

La concejal de Juntos Somos Río Negro Laura Totonelli recordó que el oficialismo intentó aprobarlo “en trámite rápido, pasó solo un día por Comisión de Gobierno y Legales, dictaminaron y luego lo llevaron a sesión de inmediato”.

“Yo misma pedí que no lo aceleren, porque no estaban los consensos suficientes, luego, para la sesión, fue cuando vinieron al Concejo muchos vecinos e instituciones oponiéndose al mismo, y piden el retiro”, rememoró. Eso ocurrió a principios de abril pasado.

Totonelli dijo este sábado que a partir de esa situación se terminó conformando la Comisión por el Vertedero que conduce su compañero de bloque Juan Pablo Ferrari.

Justamente, Ferrari informó este sábado que “se ha firmado un acta de intención de trabajo interjurisdiccional y, ahora, a la espera de la nueva reunión por temas varios”. Y señaló que el pliego de la licitación, el Ejecutivo lo reformuló.

Debe cerrarse

El concejal del bloque Incluyendo Bariloche Leandro Costa Brutten afirmó que “en este caso, el intendente no necesita concejales, necesita cómplices, porque el repositorio debe cerrarse”.

“Pretende hacer un acto contrario a la ley”, aseguró el concejal de la oposición. “La ordenanza y la ley provincial establece el cierre. Y el plazo esta vencido”, indicó, en referencia a la ordenanza 3349/2022 y el artículo 11 de la Ley provincial 5491, que ordenaron el cierre del vertedero municipal para el 4 de diciembre del 2023.

“En caso de incumplimiento de la ley de cierre y traslado, el estado municipal es responsable directo, con el agravante de que esa responsabilidad se extiende en forma personal a los funcionarios públicos incumplidores”, advirtió.

Dijo que “no hay proyecto, sino que intentan llevar adelante una maniobra para incumplir la legislación que ordena el cierre y traslado del basurero”.

“Con un agravante, intentaron truchar desde el oficialismo la cantidad de votos para aprobar esta maniobra y en vez de cumplimientar los 8 requeridos, querian aprobar con 6. Esa vez planteamos la judicialización y no avanzaron”, recordó por la sesión de principios de abril pasado.

Los módulos de relleno sanitario

Según Costa Brutten, en el proyecto que prevé la licitación, la empresa que sea adjudicada con la obra “deberá construir módulos con una superficie mínima de llenado de 28.000 metros cuadrados, instalar geomembrana de polietileno de alta densidad de al menos 1.500 micrones en la base y los taludes de cada celda, y diseñar sistemas de captación y tratamiento de lixiviados y venteo de gases”.

Dijo que, según ese pliego, “el municipio asumiría en forma exclusiva los pasivos ambientales preexistentes al inicio del contrato, dejando al concesionario exento de toda responsabilidad por daños vinculados a las condiciones anteriores del vertedero”.

“La concesión del servicio se extiende por diez años con posibilidad de prórroga de hasta cinco años adicionales a exclusivo criterio del municipio”, señaló. Y que el pliego establece que “la empresa deberá aportar como mínimo once máquinas y vehículos pesados de uso exclusivo en el predio”.