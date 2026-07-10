Cortés autorizó un aumento del 14% del boleto de colectivo en Bariloche

La empresa Mi Bus tiene el monopolio del servicio de transporte urbano de pasajeros en Bariloche. (foto de archivo)

Por segunda vez en el año, los usuarios del servicio de transporte urbano de pasajeros de Bariloche pagarán un nuevo aumento. El intendente Walter Cortés autorizó este viernes a la empresa Transportes Amancay SRL (Mi Bus) a subir en un 14% las tarifas del servicio que presta en esta ciudad.

El aumento que se aplicará es el que había solicitado la empresa. En consecuencia, el boleto común que incluye desde la primera hasta la tercera sección, sube de 2.045 pesos, con 71 centavos, a 2.333 pesos, con 30 centavos, lo que equivale a un incremento del 14%.

Ese monto lo pagarán los usuarios que no tengan el descuento del 25% que se aplica a los residentes a partir del subsidio que aporta la Municipalidad.

Según la Resolución 2283/2026, que el intendente dictó “a los residentes registrados en la oficina SUBE, con domicilio en el DNI en Bariloche” pagarán 1.749 pesos con 98 centavos. Hasta ahora, los residentes abonaban 1.537 pesos, con 75 centavos. Es decir, que la suba roza el 14%.

El incremento en el cuadro tarifario se autorizó a partir de la medianoche del 8 de julio del 2026, aunque el incremento entrará en vigencia en breve tras cumplir el proceso administrativo.

El segundo incremento en el año

Es el segundo incremento en lo que va del año. Cortés autorizó el primero a finales de enero pasado, cuando avaló una suba del cuadro tarifario del 8% en promedio. El contrato vigente permite una revisión semestral de la tarifa.

La resolución de este miércoles, dispone que los nuevos valores del servicio serán de 2.333 pesos, con 30 centavos para las secciones I, II y III. Para la IV sección, el boleto costará 3.383 pesos con 32 centavos. Mientras que las secciones V y VI la nueva tarifa será de 4.297 pesos con 93 centavos. Y de 5.210 pesos con 49 centavos el boleto de la VII y VIII secciones.

La resolución 2283/2026 autoriza a la empresa Mi Bus a subir de 7.057 a 8.049 pesos, con 37 centavos el boleto de la Linea 55 “Catedral” por el Ramal 1 (Avenida Bustillo) y Ramal 2 (Avenida de los Pioneros), como servicio especial circulando ambos por arterias Municipales y Provinciales; desde Terminal de Ómnibus hasta el Cerro Catedral y Viceversa.

Mientras que el boleto de la Linea 72, desde el centro de la ciudad hasta el aeropuerto internacional de Bariloche, se dispuso un boleto de 7.144 pesos, con 9 centavos.

La resolución establece que los estudiantes de establecimientos públicos en sus niveles primario, secundario, terciario y universitario y las escuelas públicas de gestión social en todos sus turnos, y los estudiantes de establecimientos privados en sus niveles primario, secundario, terciario y universitario en todos los turnos y modalidades “abonaran la tarifa del transporte urbano de pasajeros según lo establecido en la Ordenanza No: 2863-CM-17 y Resolución 00001251-I-2018”.

Los fundamentos de la decisión

En los considerandos de la resolución, Cortes argumentó que figura en el expediente “la documentación que avala el cálculo tarifario para el mes de marzo del 2026”.

Indica que en el Anexo 3 del contrato celebrado entre la Municipalidad de Bariloche y la empresa Transporte Amancay SRL (Mi Bus) “prevé la utilización de una fórmula polinómica para determinar el valor de la misma”.

Recordó que el Gobierno nacional “suspendió definitivamente el subsidio económico al Transporte Urbano de Pasajeros (TUP), que el Gobierno municipal; solamente cuenta con el aporte del Subsidio Provincial; insuficiente para mantener el servicio del TUP a pesar de subsidiar en un 25% el boleto a la demanda o sea al usuario del transporte urbano de pasajeros con domicilio registrado en Bariloche”.

Destacó que “actualmente el Transporte Urbano de Pasajeros a nivel nacional, está atravesando una crisis considerable que pone en riesgo su continuidad”. Cortés planteó que «es imprescindible y necesario dada la crisis del transporte, adecuar la tarifa del transporte urbano de pasajeros”.

Indicó que la Carta Orgánica Municipal tiene prevista la participación ciudadana en distintas expresiones dentro de las cuales se encuentra la posibilidad de convocar a la ciudadanía a participar de la audiencia pública toda vez que se discuten las tarifas de los servicios público; tal es el caso del Sistema de Transporte Urbano de Pasajeros.

Sostuvo que la audiencia pública se hizo el 19 de junio pasado. En esa instancia de participación ciudadana, hubo varios usuarios del servicio que pidieron no autorizar el aumento del boleto.