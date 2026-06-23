Cortés promulgó la convocatoria a las elecciones por la Carta Orgánica de Bariloche

El intendente Walter Cortés promulgó la ordenanza sancionada el jueves pasado que convoca a elecciones constituyentes por la reforma de la Carta Orgánica Municipal de Bariloche para el 1 de noviembre de 2026.

Mediante la Resolución 2058 publicada en el sitio web oficial de la Municipalidad ayer por la tarde, se promulgó la norma y de este modo se oficializa el proceso electoral que fue convocado con el voto unánime de los concejales luego de una extensa negociación, ante un mandato de la Carta Magna de realizar una revisión y actualización al cumplirse los 20 años de la norma, que está en vigencia desde enero de 2007.

La resolución del intendente es escueta y solo menciona formalidades para la promulgación de la Ordenanza 3609 titulada: «se convoca a la Convención Municipal Constituyente Actualizadora».

Según el cronograma, 55 días antes del comicio deben estar las listas presentadas

A partir de ahora, la Junta Electoral Municipal definirá el cronograma con los plazos previstos en el Código Electoral que establece como fecha clave que 55 días antes del comicio deben estar las listas y candidatos propuestos por cada fuerza. Ese límite sería el 7 de septiembre, según cálculos extraoficiales.

La Convención Municipal Constituyente Actualizadora se compondrá por un cuerpo de 15 convencionales titulares y también se elegirán 15 suplentes, cada uno tendrá remuneración equivalente a un concejal y un total de 60 puntos cada representante electo titular para contratar a sus asesores.

La ordenanza de convocatoria fijó que los convencionales se elegirán por sistema D’Hondt y las fuerzas políticas deberán tener un piso del 5% de los votos para acceder a las bancas. Esta modalidad fue cuestionada por el Frente de Izquierda Unidad que en un comunicado público señaló que «restringe la participación de las minorías» y apuntó a que esa cláusula fue promovida por concejales opositores al gobierno de turno «con el insólito argumento de que es para ‘enfrentar la dispersión’”.

Plazos definidos: 60 días para terminar

La norma establece también plazos para que comience a funcionar la Convención a los dos días hábiles de proclamación de los convencionales constituyentes electos, y 60 días de trabajo para concluir la tarea de revisar y actualizar una Carta Orgánica que tiene 223 artículos y 28 disposiciones complementarias, transitorias y plazos de obligatorio cumplimiento.

La Convención será presidida por el primer candidato de la lista más votada el 1 de noviembre y el cuerpo designará un secretario y dos asesores: letrado y contable.

Podrán participar los partidos políticos habilitados en Río Negro como fuerzas con jurisdicción provincial y aquellos que tramitaron su autorización como partido municipal exclusivamente. Según el registro vigente de la Justicia Electoral Provincial hay 12 partidos municipales habilitados y 26 provinciales, que tiene la oportunidad de participar de la elección como fuerza política o en alianzas.