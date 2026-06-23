Hay casi 40 partidos habilitados para participar de las elecciones de Bariloche por la Carta Orgánica

Bariloche vota con Boleta Única de Papel desde hace más de una década y el 1 de noviembre volverá a utilizarla. Archivo

La elección a convencionales de Bariloche para actualizar la Carta Orgánica Municipal el 1 de noviembre tiene un amplio abanico de posibilidades de propuestas porque además de los partidos reconocidos a nivel provincial, hay una docena de fuerzas vecinalistas habilitadas por la Justicia Electoral.

El proceso electoral todavía no arrancó. El Concejo Deliberante aprobó el jueves por la tarde la ordenanza de convocatoria por unanimidad, luego de una extensa negociación, pero hasta el momento no remitió al Ejecutivo la norma para que sea promulgada por el intendente Walter Cortés.

El asesor municipal Martín Domínguez, dijo a Diario RÍO NEGRO que una vez que llegue la ordenanza “hay un compromiso del intendente de promulgarla inmediatamente”. Remarcó que el jefe comunal expresó su acuerdo con la fecha definida.

Una vez promulgada la Junta Electoral Municipal entrará en acción para definir el cronograma electoral, con los correspondientes plazos.

El Código Electoral Municipal establece que el plazo para presentación de listas y candidatos es de 55 días antes del comicio, por lo que el 7 de septiembre sería la fecha límite, pero debe ser oficializado el cronograma completo por parte de la Junta Electoral.

Son 26 partidos de jurisdicción provincial y 12 vecinales

Hasta el momento, la Justicia Electoral Provincial tiene habilitados 26 partidos en la jurisdicción rionegrina que pdoría participar del comicio local, pero además hay cinco fuerzas, entre ellas La Libertad Avanza y Creo Río Negro (el partido que conduce el diputado Aníbal Tortoriello), que están en trámite para su reconocimiento.

También hay 12 fuerzas habilitadas en la órbita municipal, algunas incorporadas después de las últimas elecciones de 2023.

Entre los partidos vecinales que podría participar con su sello se encuentran Incluyendo Bariloche, la fuerza que ya participó en 2023 con la figura de Andrea Galaverna y que hoy tiene un bloque con dos concejales; Pueblo, el partido del exintendente Gustavo Gennuso; Bariloche Unido, que es la fuerza referenciada con el exconcejal Silvio Barriga (que fue por JSRN) y el exsecretario de Hacienda y exfuncionario provincial, Darío Barriga.

También tiene habilitado su sello Participación Vecinal, que participó en 2023 con Norberto Rodríguez como candidato a intendente; Podemos Bariloche, que conduce el exconcejal y excandidato a intendente Pablo Chamatrópulos; Seamos Futuro, que propuso tres años atrás a Lihue Bariggi; SUR, la fuerza que creó el exintendente Alberto Icare y que ahora tendría entre sus filas al presidente del Tribunal de Contralor, Estanislao Cazaux; y Tres Banderas Bariloche, que tiene entre sus autoridades al exfuncionario de Tierras Tomás Guevara.

Completan el listado Avanzar Bariloche; Compromiso Cívico y Ciudadano Bariloche; Movimiento Vecinal Bariloche y Nuestra Identidad Ciudadana.

Mientras que se encuentra en trámite una nueva fuerza vecinalista denominada Partido Libertario Bariloche, que tiene como apoderados a Juliana Andrea Leiva, Juan David Vargas y Simón Orte.