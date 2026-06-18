Bariloche votará el 1 de noviembre para reformar la Carta Orgánica Municipal

Los concejales de Bariloche finalmente llegaron a un acuerdo por la fecha de elecciones para convencionales. Archivo

El 1 de noviembre de 2026 Bariloche irá a las urnas para elegir a los 15 convencionales constituyentes que actualizarán la Carta Orgánica Municipal, luego de un prolongado debate que derivó en el acuerdo de los once concejales.

La sesión extraordinaria de este jueves se inició con dos proyectos antagónicos en la mesa: uno promovía la elección el 20 de septiembre y otros el 27 de marzo de 2027. Pero el concejal de JSRN Juan Pablo Ferrari introdujo una vía alternativa y una fecha intermedia en octubre para realizar el comicio.

Con tres fechas sobre la mesa y coincidencias de buscar «consensos» que hasta el momento no habían logrado, los concejales fueron a un cuarto intermedio que se prolongó varias horas y finalmente cerca de las 14:20 regresaron a sesión para dar a conocer la «fumata blanca» con la fecha del 1 de noviembre de 2026, que fue aprobada por unanimidad.

No hubo debate por la nueva fecha ni se conocen los pormenores de la discusión cerrada que se dieron los once ediles en el cuarto intermedio. Solo leandro Costa Brutten (Incluyendo) que impulsaba la elección en el 2027, destacó el trabajo y la búsqueda de acuerdos que promovieron los concejales de JSRN Ferrari y laura Totonelli.

La edil ayer en comisión legislativa había alentado a acordar un nuevo proyecto por fuera de los dos en disputa sobre los que no había acuerdo de mayorías especiales para ninguno, pero no prosperó hasta hoy su iniciativa que tomó más fuerza en sesión extraordinaria con un discurso moderador del presidente del bloque JSRN.

Los convencionales para reformar la Carta Orgánica entrarán en funciones a las 48 horas de proclamados por la Junta Electoral y el cuerpo será presidido por el primer candidato de la lista más votada. Tendrán remuneración y designarán asesores contable y letrado, quienes percibirán un salario equivalente al rango de subsecretario del Ejecutivo, según propuso en la mesa el presidente Gerardo Del Río.