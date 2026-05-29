Operativos de seguridad: no habrá “comando unificado” de fuerzas provincial y federales en Bariloche

Las fuerzas federales y la Policía de Río Negro montaron en Bariloche en la última semana diversos operativos de prevención con “saturación” de uniformados en las calles ante la demanda de mayor seguridad, pero cada uno se mantendrá con su estrategia sin reeditar el “comando unificado” de otros años.

El ministerio de Seguridad de Nación el fin de semana anterior difundió su operativo de múltiples fuerzas federales en las calles de Bariloche, donde participaron Gendarmería, Prefectura, Policía Aeroportuaria y Federal, tras la visita de la ministra Alejandra Monteoliva y dejó trascender el interés de que la Provincia “adhiera al comando unificado” para “coordinar y unificar criterios operativos entre las distintas fuerzas de seguridad”.

Por su parte, la Policía de Río Negro con sus distintos grupos especiales esta semana realizó su propio operativo de “saturación” en las calles que difundió el gobernador Alberto Weretilneck en sus redes sociales, mientras que el ministro de Seguridad, Daniel Jara, mantuvo reuniones con sectores empresarios y juntas vecinales.

La Policía de Río Negro en el operativo saturación de este semana en Bariloche. Gentileza

Los dos operativos de fuerzas en las calles surgieron de la demanda de mayor seguridad especialmente alertada por entidades empresarias que mantuvieron reuniones con Monteoliva y también con Jara.

Por el momento Nación y Provincia seguirán con sus esquemas individuales sin unificar criterios, según confirmó el gobernador Alberto Weretilneck ante la consulta de Diario RÍO NEGRO.

“Nos sentimos cómodos trabajando así como estamos, no pensamos que haya que modificar nada del sistema actual”, dijo el mandatario y remarcó que el trabajo es coordinado entre las fuerzas federales y la provincial cuando se solicitan mutuamente.

“Cada vez que hemos necesitado de la participación de ellos lo hemos tenido y al contrario cuando la Provincia es solicitada por las fuerzas federales lo hacemos también, sobre todo solicitados por el Juzgado Federal”, respondió Weretilneck quien valoró que toda presencia policial en las calles, ya sea “policial o federal viene bien y colabora”.

El ministro de Seguridad, Daniel Jara, se reunió con referentes empresariales de Bariloche. Gentileza

Nación en su comunicado días atrás habló de la preocupación del sector privado por la “creciente inseguridad” en Bariloche. Provincia, sin embargo, habló de generar un “espacio de trabajo real” con el sector privado que transmitió sus “dudas” y exhibió su centro de monitoreo a dirigentes del empresariado del sector comercial y hotelero.

“El encuentro dejó una señal clara de articulación entre el Estado Provincial, la fuerza policial y los sectores privados vinculados al turismo y el comercio”, resumió el Gobierno tras la reunión de Jara con referentes empresariales y remarcó que se debe “seguir fortaleciendo herramientas de prevención, incorporar tecnología y sostener espacios de diálogo permanentes”.