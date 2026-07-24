Tras un bacheo fallido, repavimentarán parte de la Ruta Provincial 82 en Bariloche

La Ruta Provincial 82 de Bariloche tendrá una mejora con la repavimentación y bacheo en los seis sectores más críticos. Foto: Chino Leiva

El bacheo fallido que realizó Vialidad Rionegrina en mayo sobre la traza de la Ruta Provincial 82, que parte de Virgen de las Nieves motivó ahora que el gobierno provincial decidiera hacer una mejora de mayor durabilidad con la repavimentación de los sectores más comprometidos de la transitada arteria.

El gobernador Alberto Weretilneck anunció que después de la veda invernal se comenzará con los trabajos de “bacheo y repavimentación en seis sectores puntuales” de la ruta y entregó los pliegos de los trabajos a concretar al intendente Walter Cortés.

La obra que encarará la Provincia tendrá una inversión de 1.900 millones de pesos y comprende una extensión de 2.761 metros, según informó el Gobierno.

Weretilneck dijo que “la Ruta 82 es fundamental” y se comprometió a ejecutar los trabajos para mejorarla: “Le entregamos a la Municipalidad el pliego licitatorio y vamos a empezar los trabajos a partir de septiembre, cuando mejore el clima”, afirmó en uno de los actos que compartió con el jefe comunal ayer.

La Provincia ya había intervenido en la traza provincial en mayo -en el tramo desde la rotonda de Virgen de las Nieves hasta el llamado puente Negro, en uno de los ingresos al barrio Villa Los Coihues- cuando anunció las tareas de bacheo en frío, pero semanas más tarde se evidenció el deterioro de lo realizado como consecuencia de las lluvias. En ese momento, el propio ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren, admitió un error en el tipo de material utilizado.

La Ruta Provincial 82 de Bariloche tendrá una mejora con la repavimentación y bacheo en los seis sectores más críticos. Foto: Chino Leiva

En junio el municipio de Bariloche con sus cuadrillas realizó también tareas de bacheo, pero esta vez con material en caliente para acondicionar la cinta asfáltica en la emergencia.

La arteria tiene sectores comprometidos con pozos y grietas, y es la vía de acceso de una importante población de Bariloche porque conduce a los barrios Villa Los Coihues, Villa Lago Gutiérrez, Lomas del Cauquén, Entre Cerros, el country Arelauquen, entre otros.

Esa vía, que fue pavimentada en una gestión anterior del gobernador Weretilneck cuando era ministro el barilochense Carlos Valeri, en 2017, también sirve de conexión entre el cerro Catedral o la zona Oeste de Bariloche con la Ruta Nacional 40 para tomar el trayecto hacia el Sur (Villa Mascardi).