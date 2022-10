Cositorto: «Aportamos dinero a las campañas de Martiniano Molina y al partido de Milei»

El presidente de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, quien está detenidos desde hace seis meses acusado de «asociación ilícita» y «estafas», afirmó que aportó «dinero a las campañas de Martiniano Molina, de Juntos por el Cambio en la Provincia, y al partido de Javier Milei «en las elecciones legislativas del año pasado.

Cositorto remarcó que eran «fondos para que pudieran moverse», al tiempo que sostuvo que ambos políticos le pidieron que les diera «una mano».

«Aportamos dinero a las campañas de Martiniano Molina, de Juntos por el Cambio en la Provincia, y al partido de Milei. Fondos para que pudieran moverse. Si ellos lo quieren reconocer o no, a mí me da igual. Los apoyé financieramente porque me pedían una mano», indicó el líder de Generación Zoe.

Asimismo, indicó que entregó «7 u 8 millones de pesos» y añadió: «A Martiniano lo apoyé porque él no venía del palo de la política, yo lo veía más como un emprendedor dentro de Juntos por el Cambio. Ellos no tenían aparato para fiscalizar en la Provincia, les podían robar las boletas».

«Y los fondos para Milei, porque yo siempre fui de pensamiento liberal. Ahora me parece que Milei es extremista y se va de la línea. Igual, tené en cuenta que nosotros facturábamos un millón, un millón y medio de dólares al día. Estamos hablando de algo muy chico», remarcó Cositorto en declaraciones al portal elDiarioAR desde el pabellón E3 de la cárcel de Bouwer, en la ciudad de Córdoba, donde está alojado.

Los voceros de ambos políticos negaron conocer al líder de Generación Zoe y desmintieron haber recibido apoyo financiero de su parte para las elecciones legislativas del año pasado.

Además, en referencia a las fotos que circularon en febrero en las que Cositorto aparece junto a Molina, actual legislador bonaerense, indicaron que esta persona «se coló en una presentación del libro de Martiniano Molina en La Plata, no fue invitado».

En los informes de financiamiento de campaña de la Cámara Nacional Electoral, ni Leonardo Cositorto ni su empresa, ni sus socios figuran como aportantes. Sin embargo, se calcula que en la Argentina, el 80 por ciento de los aportes de campaña es negro.

NA