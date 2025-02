Crisis carcelaria | La solución tendrá que esperar: anularon el fallo y habrá nueva audiencia

«Disculpen el atuendo pero me avisaron de la audiencia diez minutos antes. No conozco los detalles del amparo, sólo lo que se publicó en los medios, pero perjudica intereses fiscales del Estado, es generador de responsabilidad internacional, de modo que la fiscalía de Estado pide la posibilidad de conocer los cargos y que se le permita defenderse». Pese a no vestir su habitual saco y corbata, la presentación del abogado Gustavo Kohon en nombre de la fiscalía de Estado de Neuquén no tuvo nada de improvisada.

Por el contrario, fue tan estudiada que bastó para derribar la resolución que la semana pasada dictó el juez Juan Manuel Kees, y que tanta irritación generó en el oficialismo. Se trata de la orden impartida al gobierno para que a partir del 4 de marzo no ingrese a nuevos condenados a las comisarías, al hacer lugar a una acción de hábeas corpus iniciada por la defensa pública.

Un Tribunal de Revisión declaró este lunes que la decisión de Kees es nula, porque no convocó a la fiscalía de Estado para escuchar su opinión antes de decidir.

Las noticias del sábado

El abogado Kohon se presentó este lunes por orden de su jefe, Raúl Gaitán, a raíz de noticias que dijo haber visto el sábado 8 en los medios.

Las primeras publicaciones por lo menos de diario RÍO NEGRO, el que más cobertura le da a la crisis carcelaria, son del martes 4. Las audiencias públicas fueron el miércoles 5 y jueves 6, y tuvieron amplia difusión.

También es extraño que la fiscalía de Estado no se presentó en el hábeas corpus de la Unidad 11, que tramita desde noviembre del 2022 y es prácticamente idéntico al de las comisarías.

«No fuimos citados»

Kohon se justificó diciendo que «no fuimos citados por el juez, no es culpa nuestra que nos enteremos por los diarios. Somos un organismo al que nos tienen que dar intervención para que una sentencia sea válida, somos un órgano extrapoder que no puede intervenir por sí mismo«.

Aunque ese organismo defiende, como recordó Kohon, a los tres poderes del Estado, el representante de Gaitán dejó en claro de qué lado está: «requeriremos y acompañaremos informes de cómo se está ejecutando el presupuesto de la emergencia carcelaria. Hay obras que se están ejecutando», afirmó.

También negó que exista «trato cruel, inhumano y degradante» hacia las personas detenidas. «Queremos ejercer el derecho de defensa y demostrar que no es así».

Era parte de lo que la defensa pública y la abogada particular que adhirió al hábeas corpus le querían preguntar al ministro de Seguridad, Matías Nicolini, quien no se presentó la semana pasada pese a haber sido citado dos veces.

Nulidad y nueva audiencia

El Tribunal de Revisión, integrado por los jueces Cristian Piana, Dardo Bordón y la jueza Carolina García, declaró a nulidad de la resolución de Juan Kees sin pronunciarse sobre si la misma está bien o mal.

La hizo caer porque no citó a la fiscalía de Estado para escucharla antes de emitir su fallo. Dispuso que se haga una nueva audiencia de hábeas corpus, con urgencia y con otro magistrado.

La nueva audiencia se realizaría el miércoles a las 8:30 con el juez Luis Giorgetti.