Crisis carcelaria: se cayó la orden judicial de no meter más condenados en comisarías

Un Tribunal de Revisión declaró la nulidad de la resolución del juez Juan Manuel Kees, quien le había prohibido al gobierno de Neuquén que ingrese nuevos condenados a las comisarías a partir del 4 de marzo próximo. La razón: porque no fue escuchada la voz de la fiscalía de Estado.

La decisión, que hace caer lo resuelto la semana pasada tras dos maratónicas jornadas de hábeas corpus, la tomaron este lunes los jueces de revisión Cristian Piana, Dardo Bordón y la jueza Carolina García.

En la audiencia se presentó sorpresivamente el abogado Gustavo Kohon en nombre de la fiscalía de Estado. Dijo que había recibido la orden del fiscal de Estado, Raúl Gaitán, y que había tomado conocimiento «por los medios» de la situación.

Expresó que en esta causa están en juego intereses del Estado y que no le habían dado oportunidad de ejercer el derecho de defensa.

García, Piana y Bordón, integrantes del Tribunal de Revisión. (Cecilia Maletti)

Mencionó además que si un fallo declara que el Estado está sometiendo a las personas privadas de su libertad a tratos crueles, inhumanos y degradantes, puede generar consecuencias incluso a nivel internacional. «Ya debe haber abogados especialistas en daño repartiendo tarjetas», especuló.

El Tribunal no ingresó en la cuestión de fondo, es decir, no analizó si el fallo de Kees tiene razón o no.

Lo declaró nulo porque no convocó a la fiscalía de Estado y ordenó que la audiencia se realice de manera urgente con otro magistrado.

La semana pasada el juez Juan Manuel Kees le había prohibido al ministro de Seguridad, Matías Nicolini, que ingrese nuevos condenados a las comisarías del área capital de Neuquén a partir del 4 de marzo, debido al colapso carcelario.

Por otra parte le dio plazo hasta el 6 de septiembre para que reubique a todos los condenados que hay en comisarías en otros lugares. Son más de 80 personas al día de hoy.

Kees hizo lugar a una acción de hábeas corpus colectivo que planteó el Ministerio Público de la Defensa, con la adhesión de abogados particulares, y dio por probado que las condiciones de detención en las comisarías representan «un trato cruel, inhumano y degradante» para las personas.

NOTICIA EN DESARROLLO