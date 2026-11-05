Crisis en Paraguay: el Congreso trabó la salida de Peña y el gobierno de Milei desmintió que esté en la Argentina

La sesión bicameral de urgencia convocada en el Congreso de Paraguay para tratar la renuncia del presidente Santiago Peña fracasó durante la tarde del jueves. El debate concluyó de forma abrupta tras quedarse sin quórum por el retiro de los legisladores colorados oficialistas, quienes abandonaron la sala al notar que no contaban con los números necesarios para aceptar la dimisión del mandatario saliente.

El encuentro conjunto entre senadores y diputados buscaba definir si el Parlamento aprobaba la salida anticipada del jefe de Estado, asediado por el escándalo del Ueno Bank, o si avanzaba con el proceso de juicio político votado de forma unánime por la Cámara Baja, según detalló el diario paraguayo ABC.

La disputa central del recinto se enfocó en las consecuencias legales de ambas alternativas: la aprobación de la renuncia habilitaba a Peña a obtener el cargo de senador vitalicio y, por consiguiente, conservar la inmunidad parlamentaria (fueros). En cambio, la vía de la destitución por juicio político lo despojaba de esa protección legal, dejándolo expuesto a investigaciones penales.

El fuerte debate parlamentario antes de la caída de la sesión

Durante las intervenciones previas a la votación nominal, senadores opositores argumentaron en bloque en contra de la dimisión y reclamaron el avance de la destitución penal. El legislador liberal Líder Amarilla aseguró que, de aceptarse la renuncia, el Congreso blinda al mandatario para que el dinero sustraído quede impune frente a la Fiscalía.

En la misma línea, el senador opositor Rubén Velázquez argumentó que otorgar el cargo de senador vitalicio significa respaldar la impunidad, mientras que el diputado colorado disidente Roberto González afirmó que Peña «no pudo ganarse el cargo de honorabilidad».

Desde el oficialismo, el senador cartista Yamil Esgaib defendió la aceptación de la renuncia para darle un «corte definitivo» a la tensión y la violencia registrada en las calles. «Nuestro argumento para aceptar es la brevedad que se necesita para pasar a otro tema«, justificó Esgaib, quien aseguró que el Senado tendrá tiempo posterior para tratar un eventual pedido de desafuero si la Fiscalía lo requiere.

El descargo de Peña en redes sociales

Tras el fracaso de la sesión bicameral y la ola de rumores sobre su paradero, Santiago Peña rompió el silencio a través de su cuenta oficial en la red social X. El mandatario saliente confirmó su presentación ante el Congreso para enfrentar el proceso de destitución. «Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa«, anticipó el dirigente, quien prometió aportar argumentos y pruebas bajo el respeto a la Constitución Nacional.

El jefe de Estado advirtió su intención de ejercer su derecho a defensa incluso frente a decisiones parlamentarias anticipadas. El mandatario justificó esta postura en la necesidad de rendir cuentas y dar explicaciones a modo de responsabilidad directa frente al pueblo paraguayo. A su vez, garantizó su plena colaboración con las instituciones competentes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales. «La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley», sentenció.

En su mensaje público, Peña separó su destino político de la crisis financiera de Ueno Bank. El dirigente exigió resolver el pago a los ahorristas damnificados en simultáneo a su proceso de destitución. «La discusión sobre mi continuidad en el cargo no puede paralizar las soluciones que necesitan las familias afectadas«, remarcó. Para finalizar, el presidente formuló un llamado a preservar la calma social y reiteró que su suerte personal no asoma por encima de los intereses de la República.

Los rumores de fuga y la desmentida del gobierno argentino

Durante el desarrollo de la fallida sesión bicameral, la legisladora paraguaya Johana Ortega denunció versiones sobre una supuesta huida de Peña hacia la República Argentina.

«¿Ha recibido información de alguna comunicación del presidente sobre una salida del país? Porque se está afirmando que ya pisó suelo argentino», interpeló la legisladora opositora a la presidencia del recinto.

El secretario del Congreso paraguayo respondió en plena sesión que no se había recibido ninguna solicitud de permiso ni comunicación oficial por parte de la Presidencia sobre un eventual viaje al exterior.

Frente al crecimiento de las especulaciones periodísticas en Asunción, la administración de Javier Milei desmintió que el dirigente colorado hubiese cruzado la frontera. Fuentes de la Casa Rosada confirmaron al diario La Nación que no existe «ningún registro» del ingreso de Peña al país en las últimas horas.

«No, no hay nada de eso. Ni que esté en Argentina, ni que haya pedido asilo, ni que esté viniendo. No tenemos ninguna información al respecto», reforzaron fuentes del Poder Ejecutivo argentino ante las consultas de TN.

El paradero actual del renunciante jefe de Estado resulta un interrogante en su país. De acuerdo con un reporte de ABC, el propio vocero de la Presidencia paraguaya, Guillermo Grance, manifestó desconocer la ubicación física actual de Peña luego de la difusión del video donde comunicó su dimisión