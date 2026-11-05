Fecene respaldó el alivio impositivo de Figueroa y destacó los beneficios para las pymes neuquinas

La Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia de Neuquén (Fecene) expresó su respaldo al paquete de beneficios impositivos que anunció el gobernador Rolando Figueroa para 2027 y consideró que las medidas representan «un acompañamiento concreto a las pequeñas y medianas empresas neuquinas que invierten, producen y generan empleo en la provincia«.

La entidad, que nuclea a cinco cámaras empresarias y representa a más de 600 empresas pymes neuquinas, destacó especialmente los incentivos para quienes cumplieron con sus obligaciones tributarias durante 2026 y las alternativas para que las empresas y las familias puedan regularizar sus deudas con el fisco provincial.

En un pronunciamiento público, la federación agradeció al mandatario provincial por su compromiso con las empresas locales y con las familias de sus trabajadores. También valoró una política tributaria que, según planteó, reconoce el esfuerzo de las pymes y brinda herramientas para sostener la actividad económica.

«Los beneficios impositivos anunciados para 2027 representan un acompañamiento concreto a quienes invierten, producen y generan empleo en nuestra provincia», señaló Fecene. La organización sostuvo que las medidas permiten aliviar la carga tributaria y premiar a quienes mantienen sus obligaciones al día.

Los beneficios impositivos que destacó FECENE

Entre los puntos centrales del anuncio, la federación destacó la creación de un crédito fiscal de hasta el 20% para las pymes cumplidoras de Ingresos Brutos durante 2026, que podrán utilizarlo para cancelar cualquier tributo provincial en 2027.

Figueroa explicó que el objetivo es reconocer a quienes pagaron sus impuestos y evitar que el sistema beneficie únicamente a quienes acumularon deudas. «Siempre estamos dándole changüí a los que no cumplen y los que cumplen son los que le terminan pagando el resto«, manifestó el gobernador al explicar el alcance de la iniciativa.

El paquete también contempla una reducción de Ingresos Brutos, con una alícuota del 2% para más del 83% de las empresas, además de alivios para hotelería, gastronomía, profesionales liberales y otras actividades de servicios. La reducción de la presión tributaria sobre las actividades económicas constituye otro de los ejes que valoró la representación empresaria.

A esos beneficios se suman una reducción de hasta el 50% del componente provincial del monotributo para las primeras cuatro categorías y un descuento del 25% en el Impuesto Inmobiliario de 2027 para los contribuyentes que hayan cumplido con sus obligaciones durante 2026.

Moratoria de 36 cuotas y suspensión de embargos

Otro de los puntos destacados por Fecene es el régimen de regularización de deudas que anunció el gobernador. La propuesta contempla planes de pago de hasta 36 cuotas, con una condonación de hasta el 100% de los intereses y las multas que no estén firmes.

Figueroa explicó que la moratoria permitirá que quienes mantienen obligaciones pendientes puedan incorporarse a un esquema de facilidades sin intereses resarcitorios. El objetivo es ofrecer una alternativa de regularización tanto para las familias como para las pequeñas y medianas empresas.

La federación también incluyó entre las medidas la suspensión de embargos para familias y pymes hasta el 30 de junio de 2027. A su vez, valoró las exenciones del Impuesto de Sellos para préstamos personales y contratos de alquiler destinados a vivienda.

Fecene mencionó que el gobernador continúa las gestiones ante el Gobierno nacional para avanzar en la eliminación total del Impuesto de Sellos, una iniciativa que todavía requiere acuerdos con la administración central.

El respaldo del sector energético

En su pronunciamiento, la entidad vinculó las medidas tributarias con la necesidad de fortalecer la participación de las empresas locales en el crecimiento de la actividad energética. El acompañamiento a las pymes, planteó, también alcanza a sus trabajadores y sus familias, en una provincia donde la expansión de Vaca Muerta genera nuevas demandas de servicios, inversiones y empleo.

«Acompañar a las empresas neuquinas es también acompañar a sus empleados y sus familias», expresó la federación, que consideró que las decisiones anunciadas por Figueroa contribuyen a fortalecer la producción y el trabajo local.

Fecene está integrada por cámaras empresarias vinculadas con los servicios petroleros, la industria, el comercio y la construcción, entre otros sectores de la cadena de valor energética. Su respaldo representa la posición de una organización que reúne a cientos de proveedores neuquinos vinculados con la actividad hidrocarburífera.

La federación concluyó que las medidas pueden contribuir a que el crecimiento económico de Neuquén tenga un impacto más amplio sobre el entramado productivo provincial y se traduzca en mayores oportunidades para las empresas y los trabajadores locales.