Soria terminó de pagar los sueldos y habló del desdoblamiento: «La perspectiva es que no vuelva a suceder», aunque lo condicionó al clima

La intendenta de Roca, María Emilia Soria, terminó este jueves de pagar los sueldos de los trabajadores municipales tras desdoblar la cancelación de los salarios de octubre. El pago se concretó con un aumento del 2% y fue gracias con un adelanto de coparticipación que autorizó el gobierno provincial este jueves.

La decisión de desdoblar el pago de los sueldos municipales generó preocupación y cuestionamientos desde sectores opositores. El argumento principal de la gestión Soria fue que las lluvias de los últimos dos meses dispararon el gasto de funcionamiento municipal y de ayuda social que tiene el municipio de Roca. Además se enmarcó la situación en una situación de los ingresos por la baja en la coparticipación y la crisis económica general del país.

La jefa comunal, en diálogo con Diario RÍO NEGRO, confirmó esta tarde la cancelación de los salarios con aumento y agradeció la gestión del gobernador Alberto Weretilneck al autorizar el adelanto de coparticipación. Según pudo saber este medio el monto fue de $800 millones.

Según se indicó la jefa comunal la masa salarial mensual es de 3.713 millones de pesos y los empleados a agosto eran 1.393.

La jefa comunal insistió en el importante aumento del gasto que generó la cuestión climática, con un incremento del 30% en las erogaciones del funcionamiento municipal, incluido un aumento del 75% del dinero destinado a horas extras por las alertas por lluvia y viento. También mencionó que tuvo que alquilar varias máquinas para limpieza de desagües y mantenimiento de calles, algo que “nunca me había pasado”. La intendenta señaló que las ayudas económicas aumentaron “un 61% más” y que el pedido de colchones creció 30%.

Frente a quienes hablaron de crisis en el municipio, la funcionaria sostuvo que “nada de lo catastrófico que algunos les encanta inventar sucedió”. María Emilia Soria dijo que los servicios siguieron funcionando, el bacheo continuó y los camiones no dejaron de levantar la basura. El episodio, dijo, fue “sencillamente un desdoblamiento”.

Soria explicó que el municipio pidió un anticipo de coparticipación, una herramienta que en sus siete años como intendenta nunca había usado, “cuando hay otros municipios que la usan todos los meses”. Agregó que podrían haber esperado al miércoles para pagar, pero que por “un tema de organización familiar” de los empleados, con un fin de semana largo y feriado bancario de por medio, decidieron adelantar.

Respecto del endeudamiento, la funcionaria fue precisa en un punto que consideró injusto: “hasta ahora no me he endeudado”. Aclaró que el Concejo Deliberante autorizó un endeudamiento, que fue aprobado también por Economía de la Provincia y de la Nación, pero que el dinero todavía no ingresó. Estaba pensado para retomar obra pública que había quedado paralizada “por otro, no por nosotros”.

En este sentido hay pendiente un préstamo de $6.000 millones con el BPN que tiene autorizaciones, pero no se ha concretado. «Estaba previsto porque estaba planificado de esa manera. Ojalá salga y sino sale, bueno, también tendremos que rever algunas obras que estaban contempladas con esos recursos», indicó.

“Desprevenido hubiera sido tener los desagües sucios y que se hubiera inundado la ciudad”

Cuando se le preguntó si hubo falta de previsión del municipio, respondió: “Desprevenido hubiera sido tener los desagües sucios y que se hubiera inundado la ciudad”. Contó que antes los desagües se limpiaban dos veces por año y que ahora se los controla de forma permanente, y que prefiere “pecar de exagerada” por las posibles consecuencias de El Niño antes que no estar preparada. Sobre sus críticos, dijo que es fácil decir que se planificó mal “cuando el que critica no administra ni un quiosco”.

A la pregunta sobre qué pasará el mes próximo con el pago de los sueldos y con el aguinaldo a fin de año, respondió con cautela: la perspectiva es “que no vuelva a suceder”, pero admitió que “no puedo garantizar si mañana tenemos un desastre”.

Su mensaje al vecino roquense fue que el municipio seguirá “en la calle y planificando”, incluso con horas extras para destapar un desagüe un domingo a la tarde, y dirigió un agradecimiento explícito a los trabajadores municipales por haber comprendido la situación.

El costo político y su candidatura a gobernadora

Sobre el plano político y las posibles consecuencias para su candidatura a la gobernación, Soria evitó entrar en el debate electoral, afirmó que “el contexto se lo dan otros” y que hoy está “concentrada en la ciudad”.

