Persecución en Cipolletti: tenía pedido de captura, embistió a un policía y escapó a pie

Un hombre que tenía un pedido de captura vigente fue detenido en Cipolletti.

Un hombre que tenía un pedido de captura vigente fue detenido en Cipolletti luego de protagonizar una persecución en motocicleta. Durante la fuga, embistió a un efectivo de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA), cayó sobre la acera y escapó corriendo. Finalmente, los uniformados lograron alcanzarlo y reducirlo.

El procedimiento ocurrió el miércoles, alrededor de las 19:30, cuando personal de la BMA realizaba tareas preventivas en jurisdicción de la Comisaría 32°.

Cómo comenzó la persecución en Cipolletti

Durante un recorrido por la intersección de Güemes y Miguel Muñoz, los policías observaron a dos hombres que circulaban en una motocicleta sin luces, sin cascos y con escape libre.

Al advertir la presencia de los uniformados, los ocupantes intentaron escapar. Uno de ellos abandonó el rodado y huyó a pie, mientras que el conductor aceleró y comenzó a circular por distintas calles de la ciudad.

El motociclista desoyó las indicaciones policiales y continuó la fuga a alta velocidad, incluso en contramano. Ante esta situación, los efectivos iniciaron un seguimiento con balizas y sirenas para intentar que detuviera la marcha.

Embistió a un policía y escapó corriendo

La persecución llegó hasta la intersección de Almirante Brown y Mengelle, donde los uniformados realizaron varios intentos para detener al conductor.

En medio de la fuga, el motociclista embistió una de las motos de la BMA. Como consecuencia del impacto, tanto el efectivo policial como el sospechoso cayeron sobre la acera.

Sin embargo, el hombre volvió a escapar. Abandonó la motocicleta y continuó la huida a pie durante varias cuadras, hasta que finalmente fue alcanzado y reducido por los policías.

Luego fue trasladado a la Comisaría 32°, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes.

Tenía un pedido de captura de Cinco Saltos

Una vez identificado, los efectivos consultaron sus datos en los sistemas policiales y constataron que tenía un pedido de captura vigente emitido por la Comisaría 7° de Cinco Saltos, con fecha del 20 de octubre.

Además, entre sus pertenencias llevaba una mochila con herramientas.

Durante la verificación de la motocicleta, los policías detectaron una irregularidad: el número de motor correspondía a un vehículo distinto del que figuraba en la patente colocada.

La situación motivó nuevas diligencias para establecer la procedencia y el estado registral del rodado.

El detenido y la motocicleta quedaron en la Comisaría 32°, con intervención de la Fiscalía.