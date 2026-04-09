Crisis institucional en Plottier: el Concejo Deliberante busca frenar las fotomultas y activar el juicio político

El Concejo Delibeante de Plottier deberá resolver hoy las salas para juzgar al jefe comunal (Matías Subat)

En una sesión que promete ser clave para el futuro de la localidad, los concejales de Plottier tratarán el rechazo al veto del Ejecutivo sobre la ordenanza que suspende el cobro de fotomultas.

La concejala vicepresidenta del Concejo Deliberante, Claudia Namuncura (Comunidad), ratificó que el cuerpo legislativo insistirá en la sanción original debido a que el mecanismo de implementación presenta vicios legales.

«Nosotros vamos a rechazar el veto insistiendo en la sanción de la ordenanza que suspende los actos administrativos del sistema de fotomultas acá en la localidad de Plottier», sostuvo Namuncura en una entrevista que concedio a Cadena 1.

La crisis política se profundiza con el ingreso formal de un pedido de juicio político contra el intendente Luis Bertolini, fundamentado en denuncias por mal desempeño y desviación de poder.

La cuestión institucional

El concejal Paulo Scrugli de Fuerza Libertaria manifestó su preocupación por la gravedad del conflicto y el impacto en la ciudadanía.

«Plottier nos está acostumbrando al desorden institucional. En mis más de 30 años viviendo acá, no recuerdo una crisis de esta magnitud», dijo el libertario a radio Cumbre.

Para dar inicio al proceso de destitución, el Concejo debe proceder este jueves a la conformación de las salas acusadora y juzgadora mediante un sorteo entre sus catorce integrantes.

Este procedimiento está estrictamente normado para garantizar el derecho de defensa y evitar nulidades en la investigación, la cual tiene un plazo de 20 días.

«Hay 20 días para investigar; se generan los derechos de defensa para no violar ningún derecho al intendente. Hay que hacerlo de forma muy precisa porque, si no, el proceso puede ser nulo», aclaró la vicepresidenta del Concejo Deliberante.

Desvío de fondos y denuncias penales

Al complejo frente legislativo se suma una demanda millonaria de ATE por la retención indebida de aportes sindicales de los trabajadores municipales que no fueron depositados al gremio.

Carlos Quintriqueo denunció que la deuda, acumulada tras años de irregularidades, constituye un delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.

En una entrevista que concedió a LU 5, el dirigente dijo: «Estamos hablando de casi mil millones de pesos la deuda acumulada del municipio de Plottier con nuestra organización… Es plata del salario del trabajador de la cual ellos se apropiaron».

La situación judicial del mandatario podría derivar en una inminente suspensión de sus funciones tras la formulación de cargos prevista por el Poder Judicial para mediados de mes.

Claudia Namuncura advirtió que, de concretarse esta medida, el Concejo deberá sesionar de urgencia para organizar el traspaso de mando a la sucesora legal.

«Yo supongo que con eso es inminente que la suspensión va a quedar, tanto para el Intendente como para la contadora», manifestó.

Finalmente, los ediles sostienen que el sistema de fotomultas no cumple con la Ley Nacional de Tránsito, careciendo de señalización adecuada y notificaciones formales a los vecinos.

Ante lo que consideran un fin meramente recaudatorio, el cuerpo legislativo buscará anular las actas emitidas hasta la fecha.

«Tenemos la convicción, te diría que por unanimidad, de rechazar el veto. Creemos que es una tomada de pelo por parte del Ejecutivo», dijo el concejal libertario.

La cita es el lunes 13

La situación procesal del intendente Luis Bertolini sumó una complicación definitiva tras ser citado por la justicia provincial para este lunes 13 de abril.

En dicha instancia, se espera que el Ministerio Público Fiscal realice la formulación de cargos contra el jefe comunal y la subsecretaria de Hacienda por presuntas irregularidades vinculadas al sistema de exenciones de tasas y contrataciones directas.

«Yo supongo que con eso es inminente que la suspensión va a quedar, tanto para el Intendente como para la contadora«, señaló la concejala Claudia Namuncura al referirse al impacto inmediato de esta audiencia.

Alerta en el Deliberante: el intendente testarudo

Frente a este escenario, el Concejo Deliberante se mantiene en alerta para actuar de manera urgente ante una posible suspensión del cargo que impida al mandatario entorpecer la investigación judicial.

Este proceso corre por una vía paralela al pedido de juicio político, el cual también avanzará con la conformación de las salas encargadas de evaluar su destitución por desviación de poder.

Sobre la gravedad institucional, el concejal Paulo Scrugli remarcó que el intendente se mostró reticente a brindar explicaciones previas: «Hoy el intendente está muy testarudo, encaprichado en resolver cuestiones mediáticas y políticas en vez de atender las necesidades de la ciudad»