Crisis pesquera en Río Negro: buscan actualizar la ley para proteger el Golfo de San Matías y el empleo

Ante la aún persistente crisis que atraviesa el sector pesquero en Río Negro, la legisladora Ayelén Spósito (Vamos con Todos) presentó un proyecto de ley que propone modificar la Ley de Pesca Marítima. La iniciativa busca actualizar el marco normativo para «proteger los recursos del Golfo San Matías, fomentar el empleo local y fortalecer la seguridad jurídica en la actividad».

La legisladora explica que, si bien actualmente rige la emergencia pesquera, resulta necesario encontrar soluciones a largo plazo que permitan «revertir la grave crisis que atraviesa el sector» con el objetivo de priorizar el resguardo de las fuentes de empleo de quienes dependen de esta actividad económica y «que ven con desesperanza como se agudiza la situación de incertidumbre sobre la pesca marítima», afirmó Spósito.

Además, sostuvo que la crisis actual en el sector pesquero se debe a factores como «la sobrepesca sostenida», «la falta de cumplimiento de medidas de conservación», que permitan garantizar la sostenibilidad del recurso, y «la ausencia de políticas claras en materia pesquera» que han generado un «escenario crítico que amenaza la estabilidad económica y social de las comunidades marítimas y de toda la cadena productiva vinculada a la pesca en la provincia», afirmó la legisladora del bloque Vamos con Todos.

Ayelén Spósito, autora de la iniciativa. Foto: Marcelo Ochoa.

Reforma pesquera: control de flota, empleo local, manejo sostenible y transparencia pública

Uno de los principales objetivos del proyecto es dotar de mecanismos normativos y técnicos al actual régimen pesquero mediante la incorporación del artículo 7 bis que plantea el ordenamiento y clasificación de la flota que opera en la reserva “Golfo San Matías” a efectos de establecer una tipificación adecuada.

De esta manera quedarían las siguientes categorías de embarcaciones: buques congeladores; buques fresqueros dentro de los cuales se encuentran los fresqueros de altura, fresqueros costeros y/o rada ría -flota amarilla-, y embarcaciones artesanales menores a nueve metros y noventa centímetros; y buques de investigación.

Otro de los ejes centrales de la reforma es la incorporación de herramientas técnicas y científicas que fortalezcan la sostenibilidad de la pesca en Río Negro. A través del nuevo artículo 10 bis, se propone la elaboración de Planes de Manejo por especies, desarrollados por la autoridad de aplicación en conjunto con universidades, institutos científicos, sindicatos y cámaras del sector, para garantizar una gestión basada en evidencia y criterios de conservación. Según el proyecto, estos planes permitirán establecer vedas, tallas mínimas, artes de pesca adecuadas y mecanismos de monitoreo continuo, promoviendo una administración pesquera «adaptativa y eficaz».

También propone modificar el artículo 18 incorporando nuevos requisitos para acceder o renovar permisos de pesca. Entre ellos, se exige que al menos el 80 % del personal contratado por las empresas tenga más de tres años de residencia comprobada en Río Negro. Según el documento, esta medida busca fortalecer el empleo local, fomentar el arraigo en las comunidades costeras y asegurar que los beneficios económicos derivados de la actividad pesquera impacten directamente en la población rionegrina.

La reforma incorpora la exigencia de una póliza de seguro de caución para las empresas pesqueras, con el fin de garantizar el cumplimiento de sus compromisos legales, contractuales y financieros.

Además, se propone publicar de forma digital y accesible los permisos de pesca otorgados, detallando información clave para asegurar la transparencia en la administración pública. Según la legisladora, frente a la crisis del sector, el proyecto plantea un marco normativo más sólido y con visión de largo plazo, que garantice la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico y social de las comunidades costeras de Río Negro.

La propuesta tiene el acompañamiento de los legisladores de su bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé y Fabián Pilquinao.