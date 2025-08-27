Proponen eliminar el carbón mineral como insumo para el Plan Calor

La legisladora Ayelén Spósito presentó un proyecto de ley para que el Plan Calor de Río Negro no incluya carbón mineral como insumo para calefacción debido a sus posibles efectos contaminantes.

La iniciativa fue acompañada por la totalidad del bloque Vamos con Todos y contó con el respaldo de distintos actores sociales y ambientales. El pedido se extiende a todo programa de asistencia energética promovido, financiado o gestionado total o parcialmente por el Estado provincial.

El proyecto surgió partir que el Gobierno de Río Negro incorporó carbón mineral, proveniente de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), como insumo de calefacción en pruebas piloto del Plan Calor 2025 en localidades de la Región Sur.

Según la legisladora «desde entonces, se advirtió sobre los riesgos para la salud y el ambiente que implica su uso domiciliario» porque «su combustión libera gases y partículas altamente contaminantes, como monóxido de carbono, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, material particulado fino y metales pesados; que pueden provocar enfermedades respiratorias, cardiovasculares y distintos tipos de cáncer».

Indicó también que «la quema de carbón es una de las fuentes de energía con mayor emisión de gases de efecto invernadero, en contradicción con los lineamientos provinciales de lucha contra el cambio climático».

La propuesta dispone que, en reemplazo del carbón mineral, «los programas estatales prioricen la entrega de fuentes de energía más seguras y menos contaminantes, tales como gas envasado, leña certificada, pellets de biomasa u otras alternativas que determine la autoridad de aplicación».

El objetivo es «garantizar la protección de la salud pública, promover alternativas energéticas limpias y sostenibles, y alinear las políticas provinciales con criterios de justicia ambiental y social».