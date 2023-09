Cristina Kirchner denunció que los fondos buitre sobornan a jueces de Estados Unidos para obtener fallos contra la Argentina

La vicepresidenta, Cristina Kirchner, denunció que los fondos buitre apelan a «sobornos» para lograr en Estados Unidos fallos en contra de la Argentina.

Luego de que la jueza estadounidense Loretta Preska fallara la semana pasada en contra del Estado argentino en un reclamo por la nacionalización de YPF, la titular del Senado recurrió a las redes sociales para atacar al Poder Judicial de la potencia norteamericana y a los fondos buitre.

Hay un viejo aforismo que reza… “Hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad”.



Y si no me crees mirá y escuchá a la congresista de Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez, en una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de… pic.twitter.com/pTw8oGIXUO