Cumbre clave del Mercosur: Javier Milei llega a Brasil y el acuerdo con la Unión Europea vuelve a generar ruido

El acuerdo comercial de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea se pospuso para el 2026, pero aún así el presidente Javier Milei confirmó que participará de la cumbre que se realiza este sábado en Foz de Iguazú, Brasil.

El intercambio tendrá como anfitrión al presidente de Brasil, Lula da Silva, y pese al enfrentamiento ideológico y el anticipo del líder del Partido de los Trabajadores (PT) de vetar la decisión del Congreso Nacional la pena de Jair Bolsonaro de 27 a 5 años de prisión, Javier Milei decidió asistir para formar parte del debate.

Javier Milei en la cumbre del Mercosur

Javier Milei participará del debate que se realizará desde el mediodía y se prevé que durante su turno plantee la necesidad de que el bloque se abra al libre comercio y rompa con las reglas internas que limitan los entendimientos con el resto de los países.

Desde la Casa Rosada precisaron que «la idea es que vuelva a plantear las bondades de libre comercio y la necesidad de que los países integrantes puedan abrirse comercialmente».

La firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea generaba expectativas, pero finalmente se aplazó por determinación del bloque de Europa hasta el mes de enero.

Francia e Italia son los dos países que se mostraron reticentes a algunos puntos del documento que esgrimieron porque sostienen que atenta contra «los intereses de los agricultores» y «la soberanía alimentaria del continente«.

Cabe resaltar que la visita del mandatario se dará también luego de la polémica que surgió luego de que el ministro jefe de la Secretaría General de la Presidencia de Brasil, Guilherme Boulos, cuestionara un posteo en el que Javier Milei celebró el triunfo del reciente electo en Chile, José Antonio Kast.

«El ataque del presidente argentino al pueblo brasileño es vergonzoso. Parece más bien la alucinación de alguien que busca el consejo de voces externas para intentar gobernar un país», sostuvo Boulos a través de su cuenta de X, y sumó: «Milei es la cara de la ultraderecha: estupidez y prejuicio».