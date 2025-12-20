Nación contrató 20 aeronaves para la lucha contra los incendios esta temporada de verano en la región

El helicóptero y el avión asignados a Bariloche tienen su base de operaciones en el aeroclub de esta ciudad. (foto Alfredo Leiva)

Las imágenes de cientos de hectáreas de bosque nativo y hasta viviendas arrasadas por el fuego aún está fresca en la retina de los habitantes de la región cordillerana. Fueron escenas dramáticas que ocurrieron el verano pasado, sobre todo, en la Comarca Andina. Pero se viene otro verano. Y los pronósticos indican que será una temporada difícil.

El director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, Santiago Hardie, dijo que este verano “va a ser complejo”. Recordó que hubo en el invierno y hasta ahora “muy pocas precipitaciones y hay mucho material combustible”.

Por eso, indicó que hay “una probabilidad alta de que tengamos incendios” forestales o de interfase. Sin embargo, afirmó que esta vez se anticiparon y ya contrataron unos veinte medios aéreas (aviones hidrantes y anfibios y helicópteros) para esta temporada de verano.

Hardie afirmó que se pusieron en contacto directo para colaborar con las provincias “para dar respuesta inmediata” cuando ocurran incendios en la región.

Y destacó que en el operativo para combatir y controlar el incendio en un sector de la ladera norte del cerro Otto en Bariloche, que ocurrió a finales de noviembre pasado, trabajaron medios aéreos que Nación contrató y que están emplazados en esta ciudad.

La misma situación se vivió ayer en una zona próxima al centro barilochense, donde se originó un incendio interfase detrás del Sanatorio San Carlos, que generó preocupación y un operativo conjunto entre varios organismos y brigadistas del Splif.

Los medios aéreos desplegados en Bariloche ya intervinieron en dos incendios interfase que ocurrieron en menos de un mes. (foto Alfredo Leiva)

Los medios aéreos ya están en puntos estratégicos

Hardie destacó que hay medios aéreos ya desplegados en sitios estratétigicos de la región, como en Bariloche, Chapelco, en Neuquén, El Bolsón, Lago Puelo, donde se lucha desde principios de este mes contra un incendio en el sector del río Turbio, en Chubut.

También, hay brigadas y medios aéreos desplegados en Río Turbio, y en el Parque Nacional Los Alerces. “Todos los medios aéreos están desplegados estratégicamente”, afirmó.

Y destacó que el plan diseñado para esta temporada permite desplazarlos hacia las zonas donde sean requeridos. Dijo que los equipos y las brigadas están listos desde noviembre pasado. “Por eso, el incendio en el cerro Otto se pudo apagar tan rápido”, observó.

Destacó, a modo de ejemplo, que un avión anfibio tiene la capacidad de abastecerse de agua en un lago y como cuenta con dos tanques de combustible puede estar operativo por mucho más tiempo. “Hace quince tiros por hora. Son unos 45 mil litros de agua”, explicó. Los otros aviones deben aterrizar en una pista para cargar agua.

Informó que se hizo con antelación el llamado a licitación pública para contratar los aviones y helicópteros. “Fue una inversión importante”, aseguró, pero no tenía presente el monto al momento de la entrevista con este diario.

Explicó que los fondos salieron del presupuesto asignado por ley al servicio nacional de manejo del fuego. “Este verano medios aéreos va a haber”, aseguró. Dijo que a los contratados por Nación se sumarán los aportados por las provincias.

El avión y el helicóptero contratados por Nación están desde noviembre en Bariloche. (foto Alfredo Leiva)

La coordinación con la Provincia y el municipio

Hardie estuvo esta semana en Bariloche y en Lago Puelo, para observar en el terreno el trabajo organizado de lucha contra el fuego.

El jueves, Hardie, participó con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el intendente de Bariloche, Walter Cortés, del encuentro de coordinación para la prevención y respuesta frente a incendios forestales y de interfase en esta ciudad.

Hardie estuvo acompañado por el subdirector de la AFE, Ignacio Cabello. Durante la reunión trabajaron en la planificación, coordinación y articulación de acciones para la prevención y respuesta frente a incendios forestales y de interfase.

También participaron el comando unificado de las Fuerzas Federales de Seguridad, otras autoridades provinciales y locales, según informaron desde el área de prensa de la AFE.

El director de ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Santiago Hardie, se reunió el jueves con el gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck, en Bariloche. (foto gentileza AFE)

La reunión se desarrolló en la sede del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de Bariloche y permitió avanzar en el fortalecimiento del trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno, con el objetivo de optimizar los mecanismos de prevención y respuesta ante incendios forestales, informaron desde la AFE.

Los funcionarios de Nación explicaron el plan operativo y logístico que se viene llevando adelante para robustecer la capacidad de respuesta. Destacaron el refuerzo de personal especializado, la planificación anticipada de recursos y la articulación permanente con organismos provinciales, municipales y otras jurisdicciones del país.

En Bariloche hubo una reunión para coordinar el plan operativo para este verano. (foto gentileza AFE)

Los recursos disponibles

Según informaron desde la Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, los recursos desplegados para colaborar con las provincias en el combate contra el fuego son:

3 Brigadas Nacionales de combatientes forestales propias, radicadas en diferentes

sectores del territorio nacional. Chubut –Las Golondrinas, 77 personas-, Misiones –

Apóstoles, 29 personas- , San Luis – 28 personas, Aeropuerto Internacional del Valle del Conlara-.

1 Equipo técnico en Esquel 7 personas.

145 brigadistas y técnicos AFE

+ 50 efectivos de la Brigada de la Policía Federal Argentina.

Medios Aéreos

20 aeronaves desplegadas:

* Chubut: 4

1 helicóptero en Trevelin,

1 helicóptero en Lago Puelo,

2 aviones hidrantes en Esquel (1 anfibio)

* Río Negro 6

1 helicóptero y 3 aviones hidrantes -1 anfibios – Bariloche –

2 aviones hidrantes – El Bolsón-

* Neuquén 3

1 avión hidrante –Chapelco

1 avión observador -Chapelco

1 helicóptero -Chapelco

* Mendoza 2

1 helicóptero Monte Comán

1 avión hidrante Mendoza

* La Pampa: 1

1 avión observador -Santa Rosa

* Buenos Aires: 1

1 avión hidrante -Pigüé

* Entre Ríos: 1

1 avión hidrante -Concordia

* Corrientes: 1

1 helicóptero -Alvear

* Misiones: 1

1 avión hidrante, Apóstoles