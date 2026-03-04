Cúneo Libarona sobre su salida de Justicia: «Cumplí una etapa y el Presidente entendió mis razones»
Mariano Cúneo Libarona presentó su renuncia al Ministerio de Justicia tras cumplir los objetivos de modernización penal y ajuste administrativo. Con Juan Bautista Mahiques como nombre central para la sucesión, el ministro saliente se despide tras haber implementado el sistema acusatorio en la Patagonia y reducido casi a la mitad la estructura de su cartera.
Tras casi un año de gestión, Mariano Cúneo Libarona formalizó este miércoles su renuncia al frente del ministerio de Justicia. El funcionario argumentó que su salida se debe a la culminación de los objetivos trazados por Javier Milei, centrados en la modernización del sistema penal y la reestructuración administrativa de la cartera.
La desvinculación se dio en términos de «cordialidad y afecto». En una reunión privada, el Presidente le agradeció su compromiso y le pidió que se mantenga vinculado al espacio libertario como asesor técnico. Por su parte, el abogado penalista señaló que retomará su actividad profesional privada y su labor académica.
La sucesión: Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola
Sobre quién tomará las riendas del ministerio, Cúneo Libarona destacó la figura de Juan Bautista Mahiques, a quien definió como un profesional «muy idóneo».
También ponderó la incorporación de Santiago Viola, resaltando su experiencia técnica para asegurar una transición fluida. «La transformación iniciada no depende de una persona, sino de una decisión política sostenida», afirmó el ministro saliente.
Balance de gestión: sistema acusatorio y ajuste fiscal
En su despedida, el exministro repasó los hitos de su paso por la función pública, con fuerte impacto en el interior del país:
- Justicia Federal: Implementación del Sistema Procesal Penal Federal acusatorio en Santa Fe, Chaco, Cuyo y la Patagonia, buscando agilizar juicios criminales.
- Agenda Legislativa: Impulso de la Ley de Juicio en Ausencia (clave para la causa AMIA), el nuevo Régimen Penal Juvenil y el proyecto de un nuevo Código Penal.
- Logro Internacional: Argentina aprobó el examen del GAFI, evitando caer en la «lista gris» de lavado de activos.
- Reforma Administrativa: Reducción del 40% de la planta de personal del ministerio y el inicio de la modernización de los Registros del Automotor.
