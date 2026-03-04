Cúneo Libarona sobre su salida de Justicia: «Cumplí una etapa y el Presidente entendió mis razones»

Tras casi un año de gestión, Mariano Cúneo Libarona formalizó este miércoles su renuncia al frente del ministerio de Justicia. El funcionario argumentó que su salida se debe a la culminación de los objetivos trazados por Javier Milei, centrados en la modernización del sistema penal y la reestructuración administrativa de la cartera.

La desvinculación se dio en términos de «cordialidad y afecto». En una reunión privada, el Presidente le agradeció su compromiso y le pidió que se mantenga vinculado al espacio libertario como asesor técnico. Por su parte, el abogado penalista señaló que retomará su actividad profesional privada y su labor académica.

La sucesión: Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola

Sobre quién tomará las riendas del ministerio, Cúneo Libarona destacó la figura de Juan Bautista Mahiques, a quien definió como un profesional «muy idóneo».

También ponderó la incorporación de Santiago Viola, resaltando su experiencia técnica para asegurar una transición fluida. «La transformación iniciada no depende de una persona, sino de una decisión política sostenida», afirmó el ministro saliente.

Balance de gestión: sistema acusatorio y ajuste fiscal

En su despedida, el exministro repasó los hitos de su paso por la función pública, con fuerte impacto en el interior del país: