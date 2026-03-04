Tras la salida de Cúneo Libarona: uno a uno, todos los cambios en el gabinete presidencial de Javier Milei

Durante la primera mitad del mandato presidencial de Javier Milei, el gabinete transitó diversos cambios de titularidades en sus áreas. Hagamos un repaso, uno por uno a través de los nombramientos más significativos en los dos años de gestión.

Cambios más recientes

El último movimiento conocido fue la salida de Mariano Cúneo Libarona del cargo de Ministro de Justicia, tras más de dos años al frente de esa cartera. Su renuncia se venía rumoreando hace meses y fue confirmada oficialmente esta semana.

En su lugar, Milei designó al fiscal Juan Bautista Mahiques, extitular del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, como el nuevoministro de Justicia nacional.

Otras renuncias y desvinculaciones

A lo largo de la gestión se han registrado varias salidas de funcionarios relevantes, entre ellas:

Demian Reidel, dejó de ser el presidente de la empresa pública Nucleoeléctrica Argentina.

Marco Lavagna, renunció como titular del INDEC, el organismo oficial de estadísticas.

Paul Starc, abandonó la presidencia de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Carlos Casares, renunció como interventor del Ente Regulador del Gas (Enargas).

Gerardo Boschín y Leonardo Comperatore dejaron sus cargos en las empresas Trenes Argentinos Operaciones y Trenes Argentinos Infraestructura, respectivamente.

Luis Pierrini, desvinculado como Secretario de Transporte, y fue reemplazado por Fernando Herrmann .

. El exjefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, también dejó su puesto, siendo reemplazado por Manuel Adorni.

En conjunto, estos cambios reflejan un gobierno con una constante renovación de cargos, a veces vinculada a tensiones internas o al desgaste de la gestión, y otras veces asociada a decisiones políticas o administrativas del propio Presidente y su equipo.

Otros cambios destacados en 2025:

En los últimos dos años, las salidas presentadas en diversas carteras y dependencias se dieron tanto por renuncias voluntarias como por reemplazos y reestructuraciones internas.

Lisandro Catalán, ministro del Interior. Dejó su cargo el 31 de octubre de 2025.

Gerardo Werthein, Canciller. Abandonó su cargo el 22 de octubre de 2025.

Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Dejó su cargo el 20 de agosto de 2025.

Miguel Blanco, titular de la Sindicatura General de la Nación. Abanbonó su cargo el 18 de julio de 2025.

Los cambios más destacados de 2024

Previo a la asunción de Javier Milei al mando, el Gabinete Nacional tuvo diversas modificaciones. Algunos fueron: