Baja confirmada en el Gobierno: renunció Cúneo Libarona y Javier Milei nombró al nuevo ministro de Justicia

Mariano Cúneo Libarona oficialmente dejó su cargo en el Ministerio de Justicia. El rumor que había empezado a circular durante el fin de semana y se intensificó tras la apertura oficial de las sesiones ordinarias, se concretó este miércoles y fue anunciada por el propio Javier Milei.

El anuncio llegó luego de que el presidente recibiera en la quinta de Olivos al ministro. El encuentro se realizó a las 10.

Javier Milei se reunió con Cúneo Libarona y anunció su salida del Ministerio

El presidente Javier Milei recibió Mariano Cúneo Libarona con el objetivo de resolver quién sería su reemplazo. Fuentes cercanas al ministro aseguraron que Cúneo Libarona solicitó la audiencia con el mandatario para acelerar su salida del Ministerio y finalmente dedicarse a su vida personal.

Fue de esta manera que cerca de las 11 y con un posteo en redes sociales, Javier Milei confirmó la baja de Cúneo Libarona y nombró a su reemplazo: «Muchas gracias Mariano por estos más de dos años de incansable trabajo.El nuevo Ministro de Justicia es el doctor Juan Bautista Mahiques quien continuará trabajando para hacer grande a la Argentina nuevamente».

En el Gobierno había empezado a circular una serie de nombres como posibles reemplazos de Cúneo Libarona, el que más resonó fue el del fiscal general de la Ciudad y titular de la Asociación Internacional de Fiscales, Juan Bautista Mahiques, pero también se postulaban el exintendente de Mar del Plata Guillermo Montenegro y el fiscal federal Carlos Stornelli. Sin embargo con la publicación de Javier Milei, quedaron descartadas las otras opciones.

Ahora el Gobierno se enfrenta a otra situación porque otro de los cargos que resulta cuestionado es el del secretario de Justicia, Sebastián Amerio, alfil del asesor presidencial, Santiago Caputo.

Una fuente de la administración libertario reveló que la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, tenía intenciones involucrarse en el armado del nuevo tándem que deberá completar las vacantes en la Justicia y completar la Corte Suprema. De ser así el actual apoderado legal del partido, Santiago Viola, se encamina a ser el apuntado para suceder a la espada del asesor presidencial.

