Después de un trabajo articulado entre el Ejecutivo de Huincul y el gremio ATE, veintidos agentes se sumaron a la planta permanente, en Plaza Huincul.

El proceso de selección fue a través de un orden de mérito. Los decretos respectivos se entregaron en un acto que encabezó el intendente Claudio Larraza.



“Esto no es un premio, representa un reconocimiento a la labor desempeñada y una herramienta para brindar mayor seguridad y previsibilidad a los trabajadores”, señaló el jefe comunal.

El ingreso a la planta permanente no es continuo y suele ser una demanda habitual de los empleados cuya condición de revista es a través de contratación o de programas transitorios.

En esta ocasión, se informó que hubo una tarea articulada con la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, que respaldó los pases. Se dispuso un proceso de evaluación establecido por orden de mérito, tal como se mencionó.

En el acto de entrega de decretos, el intendente Larraza subrayó que quienes lograron esta instancia demostraron compromiso y responsabilidad en sus tareas habituales.

Agregó que es importante generar condiciones de estabilidad laboral, reconocer el esfuerzo cotidiano y fortalecer el vínculo con los trabajadores y sus representantes gremiales.

Larraza reafirmó el compromiso de la gestión que lleva adelante en el fortalecimiento de la tarea de los agentes municipales. Los empleados incorporados pertenecen a diferentes sectores del Ejecutivo y del Legislativo.

Por otra parte, la ceremonia sirvió para el otorgamiento de las medallas a aquellos que cumplieron los 25 años en el municipio.

En total, fueron diez los trabajadores reconocidos: Susana Campos; Oscar Romero; Omar Anticura; José Luis Yáñez; Gustavo Morbelli; Manuel Díaz; Néstor Roa; Antonio Postigo; Claudia Soto Urra y Javier Tolosa. La junta interna de ATE de la localidad felicitó a quienes pasaron a planta y quienes recibieron las medallas.