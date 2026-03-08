Cutral Co: el SUM para la EPET 1 está en marcha

El acuerdo fue firmado por el intendente Ramón Rioseco y el gobernador Rolando Figueroa (foto gobierno)

El gobierno provincial y la ciudad de Cutral Co firmaron esta semana un acuerdo para la construcción de un Salón de Usos Múltiples para el secundario técnico Margarita Salina de Páez, con la modalidad de obra delegada.

Con una inversión superior a los 3.000 millones de pesos, el SUM funcionará en la EPET 1 de Cutral Co.

El gobernador Rolando Figueroa y el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, firmaron el convenio de obra delegada mediante el cual se podrá avanzar en un centro deportivo para una comunidad educativa que tiene una matrícula de 1.500 estudiantes, una de las más altas del sistema educativo de la provincia.

Figueroa destacó la importancia de avanzar con esta infraestructura. “Es muy importante este paso para poder realizar el gimnasio, una obra tan necesaria y añorada”, señaló. Remarcó el trabajo conjunto con el municipio para concretar el proyecto que “desde un primer momento se puso a disposición”.

Por su parte, el intendente Ramón Rioseco sostuvo que, mediante el sistema de obra delegada, el proceso administrativo avanzará esta semana con la convocatoria a la licitación.

“Es un pedido que lo estuvimos hablando con el gobernador hace como un año, un reclamo histórico de un SUM deportivo para la EPET 1, una escuela que tiene 1.500 chicos y realmente una necesidad tremenda”, afirmó.

El gobernador reforzó que “es un acto de estricta justicia ante tantos jóvenes que no tenían un lugar en donde poder practicar deporte”. Figueroa vinculó la iniciativa con las políticas provinciales destinadas a mejorar la infraestructura educativa.